Компания депутата Заксобрания запустила проект строительства клубного комплекса

ООО «Специализированный застройщик «Первый»» (Входит в ГК «Поляков», группа принадлежит депутату Заксобрания Новосибирской области Илье Полякову. — Ред.) получило разрешение на строительство клубного комплекса «Новаторы» в Заельцовском районе. Он будет расположен в створе улиц Аэропорт и Георгия Колонды — на подъеме Красного проспекта в Заельцовском районе.

— Это динамично растущая часть мегаполиса, хранящая исторические и архитектурные контуры, созданные прошлыми поколениями новосибирских новаторов, — пояснил выбор локации Илья Поляков. — Думаю, в перспективе эта площадка будет одной из самых интересных и престижных на маршруте вдоль Красного проспекта от площади Калинина до аэропорта «Северный».

Стоит отметить, что именно в этом направлении возможно продление Ленинской ветки городского метрополитена. Эта тема обсуждалась в ходе круглого стола, посвященного развитию метро в Новосибирске в ноябре прошлого года.

Проект «Новаторов» разработан Проектной артелью «2ПБ». Он будет состоять из двух зданий переменной этажности — 11, 15 и 25 этажей. Общая площадь комплекса — более 35 тысяч кв. м, на жилые помещения (391 квартиру) приходятся почти 22 тысячи «квадратов». На крыше комплекса будет размещена обзорная площадка с панорамными видами на город. На первом этаже в стилобате проектировщики разместили не только общественные пространства, но и коммерческую инфраструктуру.

Срок завершения строительства комплекса по документам — конец 2025 года. Впрочем, Илья Поляков не исключил, что «Новаторы» будут введены в эксплуатацию раньше.

Группа компаний «Поляков» создана в 2022 году. Один из крупнейших проектов ГК — комплексное обновление микрорайона «Стрижи», включающее строительство современных жилых домов, детских садов, школы, поликлиники. Квартал «Основатели» — дебютный проект команды Ильи Полякова под новым брендом. ГК «Поляков» занимается проектированием и строительством жилых, социальных и спортивных объектов. В 2022 году компания начала строительство спортивно- оздоровительного центра с бассейном в микрорайоне «Стрижи». В микрорайоне «Родники» группа спроектировала уникальный для Сибири ледовый дворец спорта на две арены. По поручению правительства Новосибирской области в 2022 году ГК «Поляков» разработала мастер-план создания нового микрорайона «Клюквенный» на территории около 210 га.

Стоит также отметить, что в этом векторе города жилищное строительство активно ведут ГК «Стрижи», ГК «Энергомонтаж». Большие планы по строительству у «СДС-Финанс» и ГК «КПД-Газстрой».