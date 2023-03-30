Российский Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов, пишет РИА Новости. Однако ею смогут воспользоваться только самые нуждающиеся в поддержке группы граждан. В частности, речь идет о медиках, работниках сферы образования, мобилизованных, добровольцах и контрактниках, «принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», уточнили в министерстве.

Осенью прошлого года газета «Ъ» сообщала, что госпрограмма поддержки российского автопрома в 2023 году, скорее всего, существенно сократится, потому что на нее не удалось выделить средства.

В феврале текущего года выяснилось, что льготные кредиты на бензиновые машины больше не выдаются. Представители нескольких компаний объяснили ситуацию тем, что не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации денежных средств, и предположили, что программы вернутся.

На сегодняшний день по условиям программы, базовая скидка на первый взнос по кредиту составляет 20% от стоимости машины. Под программу попадают автомобили отечественного производства стоимостью до двух миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что российские дилеры планируют привезти принципиально новые для страны машины.

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