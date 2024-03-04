«Подбирали выпивших по барам и клубам»: банду таксистов-грабителей обезвредили в Новосибирске

Оперативники уголовного розыска приметили необычных таксистов. Мужчины сообразили свою банду на троих и успешно промышляли с 2022 года. Один из них присматривал выпивших клиентов по барам и ночным клубам, предлагая им доставку домой. Второй во время поездки незаметно вытаскивал банковские карты из карманов пассажиров и наличные деньги. А третий участник занимался обналичиванием добычи.

―В ходе спецоперации, проведенной при силовой поддержке спецподразделений Управления Росгвардии по Новосибирской области, были задержаны трое жителей города Новосибирска в возрасте от 46 до 49 лет. Один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На данный момент сумма ущерба потерпевшим пассажирам составила более 500 тысяч рублей.

При личном досмотре у фигурантов изъяли 4 сим-карты, 5 сотовых телефонов и 1 банковскую карту.

В отношении бандитов возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Обманщиков взяли под стражу.

