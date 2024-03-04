Пассажирская маршрутка сбила 10-летнего мальчика в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП с пассажирской маршруткой пострадал школьник. ЧП произошло 4 марта в 14 часов в Первомайском районе города.

По информации ГИБДД, 40-летний водитель маршрутки №301 ехал по улице Героев революции. Возле дома №6 на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода выскочил мальчик. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка.

— Пострадал 10-летний мальчик-пешеход. Его доставили в больницу, характер травм уточняется, — пояснили в городской Госавтоинспекции.

В маршрутке находилось 9 пассажиров — никто из них не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что 25 февраля в Новосибирске школьник попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.