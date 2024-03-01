Поддержка семей – ключевая задача для ВТБ

Возможность приобрести жилье или построить собственный дом на льготных условиях, предоставляемых «семейной ипотекой», стала существенным подспорьем для граждан нашей страны. Благодаря данной программе свои жилищные условия улучшили уже 200 тыс. клиентов ВТБ.

— Продление программы наряду с дополнительной поддержкой в виде выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, продлением маткапитала и повышением налогового вычета будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Для кредитной организации развитие комплексной работы с семьями теперь стратегический приоритет. Банк намерен и дальше осуществлять свои программы по финансовой и нематериальной помощи семьям в разных жизненных ситуациях и упрощать процесс получения господдержки. И к 2026 году ВТБ рассчитывает увеличить число получателей соцвыплат в четыре раза – до трех миллионов человек.

В пресс-службе кредитной организации добавили, что узнать о положенных семье федеральных выплатах на детей можно с помощью сервиса «Социальный калькулятор».

По словам Георгия Горшкова, в ближайшее время будет запущена новая программа, которая позволит будущим мамам получить поддержку от профильных врачей, психологов, а также воспользоваться телемедициной, страховкой детей и пройти лечение при необходимости.