Судебный пристав нашла в новосибирском лесу очень ценную медаль ветерана ВОВ

Обычная прогулка по лесу получила очень интересное продолжение. Начальник отдела организации исполнительного производства ФССП по Новосибирской области Ольга Попова случайно заметила в грязи под ногами блестящий предмет.

― Я увидела, как тогда показалось, медальон на земле. Приподняла. Оказалось — медаль. Обратила внимание на номер на оборотной стороне. Именная. Решила взять домой. Отмыла от грязи и увидела, что это очень значимая награда, которой награждают бойцов за особые поступки, связанные с риском для жизни. Или за успехи при исполнении боевых задач, — вспоминает Ольга Попова.

Женщина поделилась своей находкой с коллегами и они решили, что обязательно найдут родственников фронтовика. Но все оказалось не так просто. Сначала поиски привели к полному тезке владельца медали, но при выяснении подробностей пришлось снова вернуться к исходной точке.

Поиск героя медали сотрудники службы продолжили: мониторили различные сайты об участниках Великой Отечественной войны, обращались в архивы. В общем, подключали все каналы, лишь бы найти героя.

― Наш ветеран — уроженец Казахской ССР. Он прошел всю Великую Отечественную войну. Дошел до Кенигсберга. Участвовал в Японской войне. Иван Александрович Дронов награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда», ― рассказали в пресс-службе ФССП по Новосибирской области.

В итоге шаг за шагом приставы все-таки нашли дочь фронтовика Татьяну Козлову. Сибирячка была очень удивлена находке, так как даже не знала, что отец потерял такую ценную награду. Теперь дети и внуки ветерана знают о вкладе в историю страны своего деда Ивана Александровича Дронова.