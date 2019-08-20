Поддержку предпринимателей «прокачивают» с федерального уровня

В этом году на территории России стартовал федеральный нацпроект, направленный на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На эти цели из бюджета РФ Новосибирской области выделено около миллиарда рублей при областном софинансировании в 40 млн рублей. Кроме того, еще несколько региональных программ вошли в федеральный проект по акселерации субъектов МСП. Об этом глава регионального минпромторга Андрей Гончаров рассказал в ходе выездного совещания в Бердске.

— Каждый из этих проектов — это несколько программных мероприятий, — рассказывает министр. — Большая часть — услуги для бизнеса: консультативно-организационные. В первую очередь, они касаются центра «Мой бизнес», который является флагманом проекта «Акселерации МСП». До конца года мы должны этот центр открыть. Здесь предприниматели будут получать информацию о том, как правильно начать бизнес, как зарегистрировать компанию, юридические, бухгалтерские услуги. В центре будет сосредоточена инфраструктура по финансовой поддержке бизнеса — фонд микрофинансирования, гарантийный фонд Новосибирской области.

По его словам, в области также работают собственные программы господдержки. В частности, это программа по субсидированию приобретения нового оборудования (43 млн рублей в год) и лизинговых затрат (15 млн рублей).

— Думаю, подавляющее большинство предпринимателей готово работать по этим программам, — говорит Гончаров. — Они реально выгоднее тех, которые предлагают коммерческие банки. Гарантийный фонд предоставляет поручительства для тех предпринимателей, у которых отсутствует залоговая масса для того, чтобы гарантированно получить кредит от банка. Кстати, по всем программам, касающихся финансирования МСП, мы работаем совместно с банками. Есть общая установка на повышение эффективности бизнеса. Это касается каждой отрасли экономики, так как является залогом увеличения налоговой базы, создания новых рабочих мест.

Более подробно об условиях предоставления средств с господдержкой рассказали представители фондов.

— У нас много программ для предпринимателей, — говорит исполнительный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Ольга Дронова. — Мы предоставляем поручительства от 25% до 70% от суммы кредита. Стоимость поручительства — от 0,5% до 1%. Если банк принял решение о предоставлении кредита, но предпринимателю не хватает залогового обеспечения, банк оформляет заявку в фонд. Срок рассмотрения зависит от суммы кредита, суммы поручительства и программы и варьируется от 3 до 10 дней. Часто решение принимается в течение одного дня. Банки, с которыми мы работаем, взяли обязательства предоставлять коммерческие кредиты на 1% ниже рынка с нашей гарантией.

По словам Дроновой, фонд реализует ряд программ льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. По одной из них средний бизнес может взять кредиты под 9,6%, малый — 10,6%. Сумма кредита —от 3 млн до 1 млрд, срок — до 3 лет. По таким проектам фонд взаимодействует с ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Левобережный», ПАО ВТБ и ОАО Коммерческий банк «Акцепт».

Еще одна льготная программа предусматривает ставку 8,5%. Если кредит берется на инвестиционные цели, то его сумма составляет до 1 млрд рублей и дается на срок до 10 лет. И, наконец, третья программа льготного кредитования — «Льготный лизинг»: ставка на отечественное оборудование составляет 6%, импортное — 8%.

— Мы работаем с действующими предпринимателями, зарегистрированными на территории области, — поясняет Ольга Дронова. — Они должны вести деятельность без убытков, входить в реестр субъектов МСП, у них должны отсутствовать подакцизные виды деятельности, просрочки и задолженности по налогам, а также по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды. Кроме того, они не должны находиться в состоянии банкротства.

Аналогичные требования к средним и мелким предпринимателям выдвигает и МКК «Фонд микрофинансирования», предоставляющий под залог микрозаймы до 5 млн рублей сроком до 3 лет при ставке ЦБ РФ, актуальной на момент заключения договора (в настоящее время — 7,25% годовых).

— Основным условием является наличие залога — автотранспортного средства, недвижимости, — говорит старший экономист фонда Артем Колесник. — Главным нашим критерием является ликвидность данного имущества. Также обязательным условием является поручительство собственника бизнеса. Возможно и поручительство Фонда развития предпринимательства. Требования к заемщику следующие: наличие положительных финансовых результатов. По итогам отчетного года у него не должно быть убытков, задолженности в бюджет и во внебюджетные фонды.

В то же время, по словам экономиста, при низкой численности работающих в бизнесе (до 3 человек) максимальная сумма займа ограничена 200 тысячами рублей на одного человека. Если зарегистрировано больше сотрудников, то максимальная сумма не может превышать половины годовой выручки.

Что касается самих предпринимателей, то (даже по официальным цифрами) многие из них пока не спешат воспользоваться предлагаемыми программами. К примеру, в Бердске за поддержкой гарантийного фонда обратились только 15 бизнесменов.

— Для такого города, как Бердск — этого мало, если учесть, что фонд работает почти 10 лет, — говорит Андрей Гончаров. — С одной стороны, я не снимаю ответственности с себя и своих коллег за доступность информации. С другой — хотелось бы иметь какой-то посыл от самих предпринимателей. Может быть, какие-то меры поддержки непонятны или не затрагивают те или иные сферы экономики, которые можно было бы еще охватить.

Предприниматели подтверждают, что нужна более широкая реклама вариантов господдержки, адресное общение представителей фондов с бизнесом.

— Допустим, предприниматели пенсионного возраста не так легко работают с интернет-пространством, как их более молодые коллеги, — пояснила в комментарии изданию индивидуальный предприниматель, член общественного совета при минпромторге Инна Праксина.

Однако основной причиной низкого интереса бизнеса к программам господдержки собеседник издания называет жесткие требования.

— Порой предприниматель уже на входе не может получить «добро». Там очень большой пакет документов, который требуют предоставить. При этом большая часть бизнесменов закредитована, поскольку на развитие своего дела берут потребительские кредиты, где процентные ставки выше. А по условиям фондов к ним может обратиться тот, у кого нет просрочки. В результате представители малого бизнеса очень настороженно относятся к господдержке, — комментирует Праксина. — Если требования к получателям будут смягчены на федеральном уровне, законодательно сделаны какие-то послабления, если преференции сможет получать семейный бизнес, то ситуация может измениться. У нас в регионе много семейных компаний, которые более 20 лет работают в малом бизнесе.

По информации областного гарантийного фонда, в 2019 году компаниям МСП предоставлено 178 поручительств на сумму более 11 млрд рублей. Почти 2,7 млрд привлечено в экономику Новосибирской области. По данным регионального минпромторга, на территории области зарегистрированы 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В основном это сфера торговли, бытовые услуги, в меньшей степени — производство.

Фото: пресс-служба минпромторга Новосибирской области