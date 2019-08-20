Эксперты назвали города, где студентам проще всего снимать жилье

Портал Domofond.ru рассчитал доступность аренды двухкомнатной квартиры для группы студентов из 4 человек в 76 крупных городах России. Отмечается, что за основу была взята типичная ситуация: четыре студента хотят арендовать двухкомнатную квартиру, чтобы делить между собой арендную плату.

В среднем студенту, снимая жилье вскладчину придется платить 4 601 руб. в месяц. Самым «дорогим» городом стала Москва. Здесь 2-комнатные квартиры сдаются в среднем за 52 007 руб. — а значит, студент будет ежемесячно платить 13 002 руб., снимая квартиру с тремя товарищами. Стоимость аренды в столице превышает среднероссийскую (18 405 руб.) почти в три раза.

Чуть дешевле съем жилья на четверых обойдется жилье в Сочи — 10 833 руб. на студента, или 43 331 руб. за квартиру. Третье место заняли подмосковные Химки, где аренда двушки стоит 36 630 руб., а ежемесячный платеж для одного студента — 9 158 руб.

Кроме Химок, в топ-10 самых дорогих городов вошло еще два подмосковных города: Балашиха (7-е место, 26 344 руб. за квартиру, или 6 586 руб. на студента) и Подольск (10-е место, 24 815 руб. за квартиру, или 6 204 руб. на студента).

В десятку также вошли два крымских города: Севастополь (5-е место, 28 786 руб. за квартиру, 7 197 руб. на студента) и Симферополь (7-е место, 27 409 руб. за квартиру, 6 852 руб. на студента).

Дешевле всего студенты могут арендовать жилье в городе Волжский (Волгоградская область). Снять двухкомнатную квартиру здесь можно всего за 10 303 руб. в месяц, то есть по 2 576 руб. на каждого из четырех студентов. Это на 44% меньше среднероссийской стоимости.

В Новосибирске ежемесячный платеж для 1 студента, находящегося в группе из 4 человек, составит 5 416 руб.

Эксперты подчеркнули, что в список самых «дешевых» городов не вошел ни один город с населением от 1 млн человек.

Лишь в пяти городах-миллионерах стоимость аренды оказалась ниже средней по России (18 405 руб. за квартиру, или 4 601 руб. на одного студента). Это Пермь (17 541 руб. в месяц, 4 385 руб. на студента), Омск (16 088 и 4 022 руб. соответственно), Воронеж (15 994 и 3 999 руб.), Челябинск (15 207 и 3 802 руб.) и Волгоград (14 730 и 3 683 руб.).

Фото: pixabay.com, автор- bohed