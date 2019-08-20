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СО РАН поможет мэрии Новосибирска в озеленении города

Одним из первых совместных проектов может стать обновление зеленых насаждений Красного проспекта и Центрального парка.
  • 20/08/2019, 18:41
СО РАН поможет мэрии Новосибирска в озеленении города

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть и директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Евгений Банаев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу создания и содержания зелёных насаждений на территории Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Соглашение заключено на пять лет и нацелено на сотрудничество в озеленении города, обеспечении сохранения, восстановления и развития зелёного фонда, создание благоприятной окружающей среды.

По словам председателя СО РАН Валентина Пармона, потенциал Ботанического сада велик. На его базе функционирует питомник, который может обеспечивать саженцами весь город, наработан опыт озеленения территорий, наблюдения за лесами.

Отмечается, что одним из первых совместных проектов может стать обновление зеленых насаждений Красного проспекта и Центрального парка.

— Специалисты проведут для нас научные исследования почвы и дадут рекомендации – какие растения лучше высаживать на этой территории, чтобы это было красиво, способствовало улучшению экологии, а также хорошо приживалось в непростых условиях центра города, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Фото: pixabay.com, автор- LuidmilaKot

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