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ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»

  • 05/09/2019, 09:54
ВТБ реализует пилотный проект нового сервиса по оформлению цифровой ипотеки.

ПАО Банк ВТБТеперь клиенты без посещения офиса могут подать заявку, открыть свой личный ипотечный кабинет и получить одобрение по кредиту. Услуга доступна на сайте vtb.ru.

В рамках нового сервиса клиенты могут оставить заявку на ипотеку на приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, а также рефинансирование. Для того чтобы воспользоваться услугой, заемщику на сайте в разделе «Ипотека» достаточно выбрать интересующую программу и заполнить форму для получения средств. Если банк принимает по заявке положительное предварительное решение, то клиенту предоставляется доступ в личный кабинет. Вход в него осуществляется при успешной идентификации по номеру телефона, после ввода пароля из СМС.

 Чтобы получить окончательное решение банка, заемщику в личном кабинете необходимо заполнить электронную анкету и загрузить сканы документов. Онлайн-помощник подскажет, какие документы необходимо собрать для выбранного объекта недвижимости. В случае возникновения вопросов есть возможность проконсультироваться с менеджером в чате и получить оперативный ответ. Клиенты могут удаленно согласовать понравившееся жилое помещение и записаться на проведение сделки в банк. Помимо этого в личном кабинете заемщику доступен кредитный калькулятор. Также клиент всегда может проверить статус как по своей заявке, так и по объекту.

— В рамках новой стратегии ВТБ как технологичный банк стремится предоставлять клиентам удобные дополнительные цифровые сервисы. Возможность получить одобрение по ипотеке в цифровом формате – это еще один шаг к сокращению времени заемщика на оформление кредита. Благодаря современному и безопасному онлайн-управлению заемщики смогут самостоятельно получать информацию по ипотечной заявке в любое удобное для них время. Пока сервис доступен жителям московского региона, но уже до конца года мы планируем расширить его действие на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Масштабирование на всю сеть планируется в следующем году, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускается в тестовом режиме. Решение по предварительному одобрению кредита принимается в среднем за 30 секунд. В дальнейшем через личный кабинет заемщик сможет заказать оценку объекта недвижимости, а также оформить онлайн все сервисы и услуги, необходимые для покупки квартиры. Кроме того, клиентам будет предоставлена возможность приглашать в свой кабинет агента по недвижимости для участия в подготовке ипотечной сделки.

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