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Подключение жилого сектора к теплу завершено

  • 08/10/2019, 10:18
Во время работы по графику подключения теплоэнергетики выявили ряд дефектов, которые устранили в течение суток.

Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила работу по предоставлению возможности для подключения жилых домов к теплоснабжению, рассказал журналистам заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) СГК Роман Корниенко. На 17 часов седьмого октября обеспечено теплом 7 859 многоквартирных домов, это 99,3% от их общего количества — таковы данные мэрии Новосибирска, куда информация поступает от управляющих компаний.

Заместитель главного инженера рассказал, какие проблемы решались на финальном этапе реализации графика обеспечения жилья теплом.

— Дефекты на теплосетях, как правило, возникают в ходе подключения городских коммуникаций к теплоснабжению; этот год не стал исключением, — отметил Роман Корниенко. — Как правило, устраняем проблемы в течение дня — период отключения отопления составляет в среднем от 8 до 16 часов.

Отвечая на вопросы СМИ, он рассказал о работах в Ленинском районе, которые проводились после выявления дефекта на теплотрассе ТЭЦ-3.

— Проблема на текущий момент устранена, специалисты настроили нужный гидравлический режим, — отметил он.

В ближайшие дни силами управляющих компаний и, если потребуется, теплоэнергетиков, должны быть решены вопросы качества теплоснабжения в отдельных домах.

Ответственность управляющих компаний – грамотно провести регулирование внутридомовых систем оборудования, пояснил журналистам советник генерального директора НТСК СГК Петр Бажин. Задача в том, чтобы подаче тепла не мешали такие технические проблемы, как, например, завоздушивание – небольшое количество воздуха в трубах, дающее эффект пробки.

— Если же возникают проблемы, с которыми УК не справляется самостоятельно, она может обратиться в СГК, — подчеркнул Петр Бажин. — Далее сотрудники теплового подразделения компании выходят на место и непосредственно разбираются, каково состояние теплового узла. Проверяют наличие параметров, смотрят, нет ли проблем в самой внутридомовой системе и решают их на месте.

Социальные объекты к теплу подключены. До 9 октября включительно теплоснабжение получат институты, объекты культуры, учреждения, промышленный сектор.

Фото: пресс-служба СГК

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