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Как подобрать правильный ОКВЭД код

  • 08/10/2019, 08:45
О существовании общероссийского классификатора видов экономической деятельности, или ОКВЭД сегодня осведомлены все предприниматели, ведущие собственный бизнес.

Ведь каждое юридическое лицо при регистрации обязано, помимо прочего, подобрать его, чтобы осуществлять свою деятельность на законном основании согласно этому коду. Стоит заметить, что в этом классификаторе кодов, обозначающих тот или иной вид экономической деятельности довольно много. Задачей юридического лица является выбор кода, который будет в полной мере отражать направление, особенности и характеристики нового бизнеса.

Для чего был создан ОКВЭД

Прежде чем приступать к выбору кода, необходимо понять, для чего и кому он нужен. В первую очередь код нужен Росстату и налоговой службе. С помощью него этим организациям проще отслеживать, контролировать и квалифицировать деятельность юридических лиц, которую они ведут на территории России. Кроме того, проверка кода на соответствие деятельности является одним из эффективных инструментов определения фирм-однодневок. К сожалению, об этом известно далеко не всем потенциальным клиентам той или иной компании.

Если ошибиться с выбором кода

Некоторые предприниматели, в процессе регистрации своего бизнеса полагают, что нет необходимости в подборе правильного кода, выбрать что-нибудь, а там видно будет. Это ошибочная позиция, за ведение экономической и хозяйственной деятельности по несоответствующим кодам является причиной наложения штрафных санкций на предпринимателя. Кроме того, деятельность компании, несовпадающая с кодом, гарантировано вызовет подозрение у налоговой инспекции, которая обязательно назначит соответствующую проверку. На время проведения такой проверки банк обязан в соответствии с действующим законодательством заблокировать счета компании. Вместе с этим несовпадение кода и вида деятельности даёт почву для подозрения в отношении бизнесмена следует ответственно и внимательно.

Об актуальных кодах ОКВЭД

Экономика любой страны находится в постоянном движении, развитии, классификатор постоянно обновляется и пополняется новыми кодами. Для удобства он имеет несколько разделов, которые, в свою очередь, имеют деление на классы и группы, а также на подклассы и на подгруппы. В принципе, подобрать правильно код можно внимательным изучением этих разделов, однако это может занять некоторое время. Для того чтобы сэкономить время, можно ответить на основные вопросы: что, для кого, как. После чего найти нужный раздел, класс и точный код становиться гораздо проще.

В качестве примера можно привести, скажем, магазин, который собирается продавать одежду в розницу, его деятельности соответствует код ОКВЭД 47.71.1.0. Однако, выбирая код, необходимо учитывать, какая именно одежда будет продаваться в магазине: для взрослых или для детей, имеет значение и ассортимент одежды. Все эти подробности и нюансы должны найти отражение в шифровке цифрового кода ОКВЭД.

ОКВЭД может содержать, как минимум, четыре цифры. Самих же кодов описывающих деятельной одной компании, может быть сколь угодно много, хотя юристы советуют бизнесменам ограничиваться 7-10 кодами.

Смена кода ОКВЭД

Нередко во время ведения бизнеса у компании возникает необходимость изменить имеющиеся коды или добавить новый. Порядок такой процедуры регламентируется действующим законодательством и выглядит он примерно следующим образом:

  • На официальном сайте налоговой службы необходимо заполнить специальную форму;
  • Отправить её в режиме онлайн или распечатать и лично отнести в налоговую службу;
  • Написать заявление и подать его либо в режиме онлайн на сайте налоговой, либо отнести лично вместе с формой;
  • Заплатить государственную пошлину.

Следует заметить, что порядок этой процедуры немного различается для ООО и ИП. Если у бизнесмена возникли затруднения с выбором кода ОКВЭД, то разумно обратится за профессиональной помощью к опытному и квалифицированному юристу, специализирующемуся на регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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