Как подобрать правильный ОКВЭД код

Ведь каждое юридическое лицо при регистрации обязано, помимо прочего, подобрать его, чтобы осуществлять свою деятельность на законном основании согласно этому коду. Стоит заметить, что в этом классификаторе кодов, обозначающих тот или иной вид экономической деятельности довольно много. Задачей юридического лица является выбор кода, который будет в полной мере отражать направление, особенности и характеристики нового бизнеса.

Для чего был создан ОКВЭД

Прежде чем приступать к выбору кода, необходимо понять, для чего и кому он нужен. В первую очередь код нужен Росстату и налоговой службе. С помощью него этим организациям проще отслеживать, контролировать и квалифицировать деятельность юридических лиц, которую они ведут на территории России. Кроме того, проверка кода на соответствие деятельности является одним из эффективных инструментов определения фирм-однодневок. К сожалению, об этом известно далеко не всем потенциальным клиентам той или иной компании.

Если ошибиться с выбором кода

Некоторые предприниматели, в процессе регистрации своего бизнеса полагают, что нет необходимости в подборе правильного кода, выбрать что-нибудь, а там видно будет. Это ошибочная позиция, за ведение экономической и хозяйственной деятельности по несоответствующим кодам является причиной наложения штрафных санкций на предпринимателя. Кроме того, деятельность компании, несовпадающая с кодом, гарантировано вызовет подозрение у налоговой инспекции, которая обязательно назначит соответствующую проверку. На время проведения такой проверки банк обязан в соответствии с действующим законодательством заблокировать счета компании. Вместе с этим несовпадение кода и вида деятельности даёт почву для подозрения в отношении бизнесмена следует ответственно и внимательно.

Об актуальных кодах ОКВЭД

Экономика любой страны находится в постоянном движении, развитии, классификатор постоянно обновляется и пополняется новыми кодами. Для удобства он имеет несколько разделов, которые, в свою очередь, имеют деление на классы и группы, а также на подклассы и на подгруппы. В принципе, подобрать правильно код можно внимательным изучением этих разделов, однако это может занять некоторое время. Для того чтобы сэкономить время, можно ответить на основные вопросы: что, для кого, как. После чего найти нужный раздел, класс и точный код становиться гораздо проще.

В качестве примера можно привести, скажем, магазин, который собирается продавать одежду в розницу, его деятельности соответствует код ОКВЭД 47.71.1.0. Однако, выбирая код, необходимо учитывать, какая именно одежда будет продаваться в магазине: для взрослых или для детей, имеет значение и ассортимент одежды. Все эти подробности и нюансы должны найти отражение в шифровке цифрового кода ОКВЭД.

ОКВЭД может содержать, как минимум, четыре цифры. Самих же кодов описывающих деятельной одной компании, может быть сколь угодно много, хотя юристы советуют бизнесменам ограничиваться 7-10 кодами.

Смена кода ОКВЭД

Нередко во время ведения бизнеса у компании возникает необходимость изменить имеющиеся коды или добавить новый. Порядок такой процедуры регламентируется действующим законодательством и выглядит он примерно следующим образом:

На официальном сайте налоговой службы необходимо заполнить специальную форму;

Отправить её в режиме онлайн или распечатать и лично отнести в налоговую службу;

Написать заявление и подать его либо в режиме онлайн на сайте налоговой, либо отнести лично вместе с формой;

Заплатить государственную пошлину.

Следует заметить, что порядок этой процедуры немного различается для ООО и ИП. Если у бизнесмена возникли затруднения с выбором кода ОКВЭД, то разумно обратится за профессиональной помощью к опытному и квалифицированному юристу, специализирующемуся на регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.