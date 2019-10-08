Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Руководство АО «РЭС» приняло участие во Всероссийском совещании по подготовке к ОЗП

  • 08/10/2019, 11:30
В ходе совещания была дана оценка готовности отечественного электросетевого комплекса к отопительному периоду.

Руководство АО «РЭС» приняло участие во Всероссийском совещании по подготовке к ОЗП4 октября в Москве на площадке форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019) состоялось Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2019-2020 гг.».

В его работе приняли участие главы профильных министерств и ведомств, представители региональных властей и муниципальных штабов по повышению надежности энергоснабжения, а также руководители и главные инженеры крупнейших энергетических компаний.

В ходе совещания была дана оценка готовности отечественного электросетевого комплекса к отопительному периоду. В частности, руководством Министерства энергетики и Ростехнадзора была отмечена положительная динамика в части снижения числа технологических нарушений.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети» – на совещании представляли Генеральный директор Яна Балан и первый заместитель генерального директора – технический директор Владимир Герасимов. Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в зоне ответственности Общества в период осенне-зимнего максимума нагрузок специалистами предприятия уже проделана масштабная подготовительная работа, в том числе реализованы целевые ремонтные программы, а также выполнен ряд проектов в рамках инвестиционной программы.  В настоящее время завершена работа комиссий по проверке готовности филиалов АО «РЭС» к работе в ОЗП 2019 – 2020 гг.

В целом, АО «РЭС» за 9 месяцев 2019 года удалось добиться снижения уровня аварийности на предприятии на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом наиболее значительное снижение аварийности (на 31,1%) достигнуто именно в электрических сетях 0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение населения.

По словам Министра энергетики РФ Александра Новака, окончательные итоги подготовки к ОЗП будут подведены 15 ноября, но ее ход находится на постоянном контроле как министерства, так и руководства страны.

Подробнее на официальном сайте Минэнерго РФ и форума «Российская энергетическая неделя».

Фото предоставлено пресс-службой РЭС

Популярное с сайта

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39
Земля ушла в два раза дешевле первоначально заявленной конкурсным управляющим цены.
В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

07/10/2019, 17:22
В 77 регионах зарегистрировано снижение средней премии по ОСАГО.
Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

07/10/2019, 16:48
Выяснилось, что мужчины вызывают бытовых мастеров чаще и платят им больше, чем женщины.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

08/10/2019, 12:50

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20

За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

07/10/2019, 17:59

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39

В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

07/10/2019, 17:22

Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

07/10/2019, 16:48

Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

07/10/2019, 16:28

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

07/10/2019, 15:53

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска