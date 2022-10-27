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Подключите эквайринг онлайн без лишних бумаг

  • 27/10/2022, 18:04
Банк «Левобережный» предоставляет своим клиентам возможность заключать договоры эквайринга без визита в офис.

новости бизнесаКомпании могут подать заявление на подключение эквайринга удаленно. После согласования по телефону условий договора основные параметры направляются клиенту по ссылке в СМС. Для оформления заявления необходимо перейти по ссылке и подтвердить заявку кодом из СМС-сообщения. Далее вся работа проводится банком, от клиента не требуется никаких документов.

Банк «Левобережный» предлагает предпринимателям гибкие условия по эквайрингу в зависимости от объема оборота. Клиенты могут подключить торговые терминалы по ставке от 0,7%.

Еще одна причина подключить эквайринг – зачисление выручки на счет клиента день в день без дополнительной платы.

Также напомним, что банк дарит руководителям компаний комплимент за торговый терминал. Для этого нужно подключить эквайринг, установить от 3 терминалов и оформить зарплатный проект с 10 и более работниками. Клиент получит в подарок премиальную карту «Mir Supreme» с кешбэком до 5 000 рублей в месяц, доступом в бизнес-залы разных аэропортов мира и возможностью снятия денежных средств в банкоматах любых банков без комиссии. Предложение действует до 31.12.2022.

Подать заявку на подключение эквайринга можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в офисах Банка «Левобережный». По вопросам обслуживания звоните по номеру 8-800-3333-555.

Эти и другие новости для бизнеса читайте в телеграм-канале @banklevoberezhnyforbusiness.

 

Комиссия при обороте от 1 млн руб./мес. на 1 терминал ТСП – 0,7% для клиентов с видом деятельности ЖКУ (МСС 4900); 1,1% – фастфуд (МСС 5814), медицинские сервисы (МСС 8062, 8011, 8099, 8049, 8042, 8050, 4119, 8071, 8031), учебные заведения (МСС 8220, 8299, 8211, 8241, 8249); 1,2% – пассажирские перевозки (МСС 4131, 411); 1,5% – супермаркеты (МСС 5411), аптеки (МСС 5912), АЗС (МСС 5541).

Денежные средства от продажи товаров/услуг через электронные терминалы Банка «Левобережный» поступают в день проведения транзакций или на следующий день (по выбору клиента) после инкассации терминала за минусом комиссии.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : эквайринг финансы


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