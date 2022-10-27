Рекламодателям

ВТБ Лизинг: доля приобретаемых в лизинг легковых автомобилей эконом и среднего классов в 2022 году увеличилась на 7%

  • 27/10/2022, 17:55
ВТБ Лизинг подвел итоги 9 месяцев 2022 г. в сегменте лизинга легковых автомобилей. В новом легковом портфеле компании доля машин эконом и среднего классов выросла на 7% по сравнению с результатом 9 месяцев 2021 г. и составила 87%.

новости бизнесаДоля премиальных машин в продажах компании уменьшилась с 20 до 13% из-за дефицита автомобилей этого класса.

Чаще всего клиенты приобретали седаны (33% от всех переданных легковых автомобилей) и внедорожники (26%). Наиболее востребованными были машины белого (46%), серого (19%) и чёрного (17%) цветов. Больше всего легковых автомобилей оформляли в лизинг клиенты ВТБ Лизинг в Москве – 23% от объема продаж в категории. В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (7%), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%).

Топ-3 самых популярных легковых марок по итогам 9 месяцев 2022 года не изменился. Лидером продаж стала Lada (22% от общего числа переданных машин в категории), марка нарастила свою долю на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем местах остались Kia с прежней долей 16% и Hyundai, вклад которой немного снизился, с 10 до 9%. Несмотря на то, что программа льготного лизинга Минпромторга не действовала до июля 2022 года, лидирующие позиции этим маркам удалось удержать за счет наличия автомобилей на российском рынке.

Среди премиальных брендов клиенты ВТБ Лизинг чаще всего приобретали автомобили Mercedes-Benz (4% от числа переданных легковых машин), BMW (3,5%) и Audi (2%). В этом сегменте тройка лидеров также осталась без изменений, только BMW и Mercedes-Benz поменялись местами. При этом по сравнению с итогами 9 месяцев 2021 г. доля BMW снизилась на 2,5 п.п., а у Mercedes-Benz и Audi осталась такой же (4 и 2% соответственно). Суммарный вклад автомобилей премиальных брендов в продажи легкового транспорта в ВТБ Лизинг за год уменьшился с 20 до 13% — с весны европейские марки не поставляются в Россию, а их место пока никто не занял.

С января по сентябрь 2022 г. доля китайских автомобилей в новом легковом портфеле ВТБ Лизинг составила 11,5%, для сравнения этот показатель по итогам 9 месяцев 2021 г. едва доходил до 2%. Сильнее всего выросли продажи китайских кроссоверов: Haval (3,5% от общего числа переданных легковых машин) и Chery (3%) увеличили передачи в лизинг в 2 раза, а Geely (доля 3%) — в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы продолжаем развивать линейку специальных предложений совместно c новыми для российского рынка автомобильными брендами, чтобы максимально удовлетворять потребности наших клиентов. Для решения бизнес-задач или представительских целей предлагаем компаниям разные условия финансовой аренды автомобилей: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат. У нас также можно взять автомобили в лизинг по программе «Экспресс», которая позволяет оформить сделку за один-два дня. При этом требуется минимальный пакет документов. Налоговые преференции, которые доступны для компаний на ОСН, также позволяют снизить затраты на владение автомобилем до 40% в период действия договора», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Фото: pexels.com — Mike B

271

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : лизинг ВТБ


Спецоперация на Украине

Выплаты мобилизованным идут в полном объёме
27/10/22 17:34
Всем участникам спецоперации компенсируют коммунальные расходы
27/10/22 10:47
В МИД РФ считают, что Москву могут обвинить в использовании «грязной бомбы» в Украине
26/10/22 15:33

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

О том, как в новогодней столице России «высушили» праздничную программу

27/10/2022, 18:11

Все по делу и только про бизнес. Руководителей и владельцев бизнеса приглашают на бесплатную конференцию в Новосибирске

27/10/2022, 17:43

Выплаты мобилизованным идут в полном объёме

27/10/2022, 17:34

Региональные производители продуктов питания активно замещают иностранные бренды

27/10/2022, 17:30
Популярное

В Новосибирской области отменили более двух тысяч штрафов, выписанных водителям

27/10/2022, 14:51

Бренды, которые покинули Россию, смогут вернуться только на новых условиях

27/10/2022, 10:53

В России выявили два новых штамма коронавируса

26/10/2022, 17:46

Новости компаний

Подключите эквайринг онлайн без лишних бумаг

27/10/2022, 18:04

В Сбере рассказали о выгоде при покупках в акции «Зелёный день»

27/10/2022, 16:05

ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»

27/10/2022, 15:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска