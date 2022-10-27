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О том, как в новогодней столице России «высушили» праздничную программу

  • 27/10/2022, 18:11
Новогодняя столица России
Изначально она была ориентирована на привлечение туристов, сейчас упор идет на «семейный праздник».

Что вычеркнули?

— Изначально новогодняя программа в Новосибирске, который в этом году будет новогодней столицей России, ориентировалась больше на привлечение туристов, сейчас же упор идет на «семейный праздник». Мы хотим, чтобы наш город превратился в одну большую семью, — заявила на пресс-конференции вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

новогодняя столица России 2023

В Новосибирске отменят новогодний фейерверк и сократят праздничную программу

По ее словам, каждый район города будет представлять определенные федеральные округа России. Ранее планировалось организовать на этих площадках новогодние праздники так, как отмечают их в обозначенных округах, но сейчас от этого решено отказаться.

Также пришлось отказаться от больших проектов, которые позиционировали бы Новосибирск как новогоднюю столицу России.

— Мы понимали сразу, что нужно отказываться от излишеств. Мы хотели устроить огромный концерт на площади Ленина с перекрытием, огромной сценой и звездами. На три дня площадь Ленина должна была стать основной площадкой фестивалей и выступлений. Были различные договоренности с ансамблями. Также планировались салюты с берега на берег, салюты в каждом районе. Сейчас все яркое, броское и запоминающееся пришлось отменить, — комментирует Анна Терешкова.

Отказались от планов сделать различные запоминающиеся достопримечательности округов изо льда, например Кремль.

— Сейчас мы не гонимся за количеством. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда нам нужно человеческое качество, — подчеркнула Терешкова.

Что осталось в программе?

Сохранились планы по введению пешеходного режима на улице Ленина. Она будет перекрыта для движения автомобилей с 6 ноября до 10 февраля.

В этом году в центре Новосибирска вновь будет построен каток, который уже два года эпатирует российскую общественность.

— Мы действительно хотим создать самый большой каток в стране. Он будет длиной 1300 метров из-за того, что в следующем году Новосибирску 130 лет. Еще мы подумали: «Почему все всегда интересуются формой катка, а не размером?», поэтому решили, что все должно быть соразмерно, — рассказала Анна Терешкова.

Наконец, решено не отказываться от новогоднего оформления улиц.

— Напомню, что мы готовились к тому, что Новосибирск будет новогодней столицей России заранее. Еще год назад мы получили областную субсидию на закупку оборудования для оформления улиц, оно было приобретено в январе 2022 года, — подчеркнула Трешкова.

Сейчас часть средств, которые город планировал потратить на организацию новогодних праздников, направлены на поддержку мобилизованных и членов их семей.

 

Ранее редакция рассказывала, что мэр Новосибирска приглашал гостей на новогодние праздники на Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : поддержка мобилизованных новогодняя столица России новогодние праздники


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