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Подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске

Эта подлодка модернизированного проекта «Ясень-М».
  • 25/12/2019, 17:55
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В Северодвинске на предприятии «Севмаш» торжественно выведена из эллинга атомная подводная лодка нового поколения «Новосибирск», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что «Новосибирск» — подлодка модернизированного проекта «Ясень-М».

Подводная лодка «Ясень» (проект 885) — самая современная и дорогая российская атомная многоцелевая субмарина четвертого поколения. Кроме «Новосибирска», на воду спущена только одна подлодка этой серии — в 2019 году в состав Северного флота вошел головной корабль проекта «Северодвинск».

В настоящее время на стапелях «Севмаша» находятся еще четыре подводных лодки проекта 885: «Казань», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь». Все спланированы по усовершенствованному проекту — 885М.

«Ясень» называют самым передовым проектом российского военного кораблестроения, а лодки проекта 885 — самыми дорогими кораблями российского военно-морского флота.

От мэрии города Новосибирска в торжественной церемонии принял участие заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска — начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Владимир Державец.

В мэрии напомнили, что в 2013 году в городе Северодвинске Архангельской области мэр города Новосибирска Владимир Городецкий принял участие в церемонии по закладке ракетоносца нового поколения, который в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ РФ Виктора Чиркова получил имя «Новосибирск».

Фото: с сайта Министерства обороны РФ

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