Регион и областной центр расписали федеральные миллиарды

— Главная особенность федерального и регионального бюджетов следующего года заключается в том, что распределены на сегодняшний день практически все трансферты, — говорит вице-спикер Госдумы. — Принимая бюджет региона, вы уже знаете все о финансировании, которое поступает с федерального уровня. Кроме утверждений бюджетов между регионами мы еще договорились с правительством, что все решения правительства о том, каким образом будут расходоваться эти средства, утверждения правил распределения денег будут утверждены до 1 января. Фактически реализация бюджета начинается безотлагательно. Мы долго договаривались, чтобы конкурсные процедуры могли начаться прямо с начала года, особенно когда речь идет о строительстве и дорожном строительстве.

Что касается бюджета областного центра, то здесь корректировки бюджета коснулись таких расходных статей, как, в частности, строительство дорог, на которое заложены полмиллиарда рублей, окончание строительства трех и начало строительства еще одной новой школы (1,2 млрд), программы «Комфортная городская среда» (226 млн), реконструкция здания театра Сергея Афанасьева (50 млн).

— Из 50 млрд бюджета Новосибирска 45 млрд рублей — это деньги на муниципальные программы на 2020 год, — говорит председатель горсовета Дмитрий Асанцев. — В этих муниципальных программах заложено финансирование федеральное, региональное и муниципальное. Давать оценку можно по-разному. Но бюджет Новосибирска — самый крупный бюджет муниципального образования страны.

Помимо указанных и принятых изменений поступил еще и ряд предложений от депутатов. Так, председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев отметил недостаточные вложения в частный сектор

— Сегодняшние объемы финансирования не позволяют отремонтировать дороги в частном секторе, — говорит Дамаев. — В бюджете деньги на это не предусмотрены. Я предложил поправку во втором чтении. Она касается муниципальной программы частного сектора 2021–2022 годов.

Это предложение было протокольно отмечено, чтобы впоследствии обратиться к мэрии по поводу разработки программы по благоустройству и ремонту дорог частного сектора в первом квартале 2020 года.

В целом, в большинстве выступлений на сессии депутаты отмечали положительные тенденции, связанные с улучшением межбюджетного взаимодействия города и области.

— У нас впервые бюджет достиг почти 50 млрд рублей, — говорит вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. — Этого, конечно, недостаточно. Тем не менее межбюджетные отношения в последние 2 года улучшились. Напоминаю, по сравнению с бюджетом 2018 года, бюджет 2019 года на 16% выше, а бюджет 2020 года — на 18%. Здесь значительная доля и наших собственных доходов, и межбюджетных трансфертов. Капитальные расходы у нас выросли почти до 6 млрд. Это тоже, конечно, недостаточно. Но все же они выросли солидно.

С аналогичной оценкой согласен и зампредседателя комиссии по наказам избирателей Кирилл Покровский.

— Что очень важно — многие объекты, которые будут финансироваться из трансфертов, хоть имеют субъектовую или федеральную принадлежность, в большинстве своем находятся в городе, — говорит он. — Это волейбольный центр, онкодиспансеры, другие объекты. Все-таки классифицировать объекты, муниципальные они или областные, не всегда правильно. В самой структуре межбюджетных взаимоотношений нужно тоже принимать какое-то участие. Мы видим хорошие признаки «потепления», с точки зрения перспектив межбюджетного взаимодействия.

Однако звучали и негативные оценки. Например, депутат Наталья Пинус упрекнула городские власти в недостаточно активном участии в федеральных программах и бездействии в отношении должников по аренде.

— Хочу поставить вопрос о низком качестве управления бюджетными процессами в Новосибирске, — заявила депутат. — В 2020 году действуют нацпроекты «Культура», «Экология», «Цифровая экономика». Почему Новосибирск не участвует? Считаю, что город должен занять более активную позицию по этим вопросам. Второе — налоги. Новосибирск имеет возможность получать налог на имущество организаций. Третье — неналоговые поступления. Долги перед бюджетом Новосибирска составляют около 5 млрд рублей, из них 3,9 млрд — задолженность по арендной плате за землю. КСП назвала 10 мероприятий по повышению эффективности сбора. Далее, с 2014 года было 54%, теперь 88% от доходов — долги. Нужно, чтобы прокуратура поставила вопрос о бездействии мэрии в отношении бюджетных процессов в городе.

В части имущественного налога с Пинус согласился председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. В то же время, по его мнению, для решения обозначенных ранее задач необходимы изменения на федеральном и региональных уровнях.

— Я поддерживаю позицию относительно налога на имущество физлиц, — говорит Салов. — Но это решение региональной власти. Поэтому мы сегодня рады более тесному взаимодействию с заксобранием Новосибирской области. Что касается долгов, то без них никак. У нас есть только один выход — это внесение изменений в Налоговый кодекс. Когда на уровне федерального правительства будет четкое понимание, что сегодня недофинансирование городов — это проблема системная. К сожалению, во время пресс-конференции президента ни один из журналистов этот вопрос не поднял. А это основной вопрос экономического устройства РФ сегодня.

Об уже упомянутом курсе на сближение в части межбюджетного взаимодействия говорят и руководители города, и области.

— Мы работаем над увеличением бюджета развития, сотрудничая с правительством Новосибирской области, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Город принимает активное участие в национальных проектах: «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». В 2020 году эта работа будет продолжена.

О повышенном внимании к областному центру заявил, выступая на сессии горсовета, и спикер заксобрания Андрей Шимкив.

— Наше взаимодействие внешне невидимое, но оно происходит, — заявил председатель областного парламента. — Нерешенных вопросов не останется. Мы прекрасно понимаем, что город Новосибирск — это наша столица. Мы всегда делали и будем делать все, чтобы наш город процветал.

Напомним, что решением сессии заксобрания, произошло перераспределение ряда налогов, собираемых в области в пользу муниципалитетов.

— Продолжаем реализацию стратегического подхода по повышению самостоятельности муниципальных бюджетов, — сказал на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Муниципальным образованиям передан единый налог по упрощенной системе налогообложения (10% по городским округам и 30% по муниципальным районам). Муниципальные бюджеты получат дополнительно 1,4 млрд рублей. Также мы дополнительно приняли решение о передаче единых нормативов по транспортному налогу бюджетам муниципальных образований (20% — городским округам и 45% — муниципальным районам). Объемы средств поступят в данные фонды муниципалитетов в количестве 700 млн рублей.

Напомним, по информации регионального парламента, расходная часть бюджета Новосибирской области выросла на 4,3 млрд рублей. Доходная часть бюджета 2020 года планируется в размере 176,1 млрд, расходы — 181,7 млрд, дефицит — 5,59 млрд. В бюджете 2021 года доходная и расходная части запланированы на уровне 175,8 млрд рублей, на 2022 год расходы и доходы планируются в сумме 183,3 млрд.

По информации горсовета Новосибирска, объем доходов бюджета города Новосибирска на 2020 год составляет 49,1 млрд, расходы — 50,3 млрд, дефицит — 1,2 млрд. На 2021 год бюджет запланирован в размере 51 млрд, на 2022 год — 49,9 млрд.

Фото: pixabay.com, автор- kschneider2991