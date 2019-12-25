Регион и областной центр расписали федеральные миллиарды

Федеральные трансферты в размере 38 млрд рублей на национальные проекты, реализуемые на территории Новосибирской области и, в частности, Новосибирска, утверждены на последних в 2019 году сессиях заксобрания и горсовета. Из этих средств, как сообщил, выступая на сессии регионального парламента, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, почти 1,9 млрд рублей направлены на переоснащение 3 больниц оборудованием для диагностики и лечения онкобольных. Выделено финансирование на приобретение 13 мобильных фельдшерских пунктов. Более миллиарда рублей предусмотрено на создание 3,5 тысячи мест в 19 детсадах. На стимулирование программ жилищного строительства — 866 млн рублей. Субвенции на оплаты услуг ЖКХ льготникам — 1,5 млрд. Софинансирование ГЧП по строительству четвертого моста через Обь на предстоящие 4 года составит почти 20 млрд рублей (1,8 млрд — в 2020 году), ледовой арены — более 3 млрд рублей на предстоящие 2 года (с возможным увеличением этой суммы в дальнейшем). На реконструкцию и введение в 2021 году в эксплуатацию перинатального центра федералы выделяют 1,8 млрд.
Особое внимание, как следует из доклада Жукова, федеральный центр уделил аграрному сектору. Появились новые субсидии по сельскому хозяйству. На стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК выделены 390 млн рублей. Поддержка сельхозпроизводства по отдельным категориям растениеводства и животноводства составит 612 млн рублей. 800 млн предусмотрены на благоустройство 169 объектов в муниципальных образованиях Новосибирской области: 117 придомовых территорий, 52 общественных пространства. Почти 1,5 млрд заложены на программу БКАД.
— Главная особенность федерального и регионального бюджетов следующего года заключается в том, что распределены на сегодняшний день практически все трансферты, — говорит вице-спикер Госдумы. — Принимая бюджет региона, вы уже знаете все о финансировании, которое поступает с федерального уровня. Кроме утверждений бюджетов между регионами мы еще договорились с правительством, что все решения правительства о том, каким образом будут расходоваться эти средства, утверждения правил распределения денег будут утверждены до 1 января. Фактически реализация бюджета начинается безотлагательно. Мы долго договаривались, чтобы конкурсные процедуры могли начаться прямо с начала года, особенно когда речь идет о строительстве и дорожном строительстве.
Что касается бюджета областного центра, то здесь корректировки бюджета коснулись таких расходных статей, как, в частности, строительство дорог, на которое заложены полмиллиарда рублей, окончание строительства трех и начало строительства еще одной новой школы (1,2 млрд), программы «Комфортная городская среда» (226 млн), реконструкция здания театра Сергея Афанасьева (50 млн).
— Из 50 млрд бюджета Новосибирска 45 млрд рублей — это деньги на муниципальные программы на 2020 год, — говорит председатель горсовета Дмитрий Асанцев. — В этих муниципальных программах заложено финансирование федеральное, региональное и муниципальное. Давать оценку можно по-разному. Но бюджет Новосибирска — самый крупный бюджет муниципального образования страны.
Помимо указанных и принятых изменений поступил еще и ряд предложений от депутатов. Так, председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев отметил недостаточные вложения в частный сектор
— Сегодняшние объемы финансирования не позволяют отремонтировать дороги в частном секторе, — говорит Дамаев. — В бюджете деньги на это не предусмотрены. Я предложил поправку во втором чтении. Она касается муниципальной программы частного сектора 2021–2022 годов.
Это предложение было протокольно отмечено, чтобы впоследствии обратиться к мэрии по поводу разработки программы по благоустройству и ремонту дорог частного сектора в первом квартале 2020 года.
В целом, в большинстве выступлений на сессии депутаты отмечали положительные тенденции, связанные с улучшением межбюджетного взаимодействия города и области.
— У нас впервые бюджет достиг почти 50 млрд рублей, — говорит вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. — Этого, конечно, недостаточно. Тем не менее межбюджетные отношения в последние 2 года улучшились. Напоминаю, по сравнению с бюджетом 2018 года, бюджет 2019 года на 16% выше, а бюджет 2020 года — на 18%. Здесь значительная доля и наших собственных доходов, и межбюджетных трансфертов. Капитальные расходы у нас выросли почти до 6 млрд. Это тоже, конечно, недостаточно. Но все же они выросли солидно.
С аналогичной оценкой согласен и зампредседателя комиссии по наказам избирателей Кирилл Покровский.
— Что очень важно — многие объекты, которые будут финансироваться из трансфертов, хоть имеют субъектовую или федеральную принадлежность, в большинстве своем находятся в городе, — говорит он. — Это волейбольный центр, онкодиспансеры, другие объекты. Все-таки классифицировать объекты, муниципальные они или областные, не всегда правильно. В самой структуре межбюджетных взаимоотношений нужно тоже принимать какое-то участие. Мы видим хорошие признаки «потепления», с точки зрения перспектив межбюджетного взаимодействия.
Однако звучали и негативные оценки. Например, депутат Наталья Пинус упрекнула городские власти в недостаточно активном участии в федеральных программах и бездействии в отношении должников по аренде.
— Хочу поставить вопрос о низком качестве управления бюджетными процессами в Новосибирске, — заявила депутат. — В 2020 году действуют нацпроекты «Культура», «Экология», «Цифровая экономика». Почему Новосибирск не участвует? Считаю, что город должен занять более активную позицию по этим вопросам. Второе — налоги. Новосибирск имеет возможность получать налог на имущество организаций. Третье — неналоговые поступления. Долги перед бюджетом Новосибирска составляют около 5 млрд рублей, из них 3,9 млрд — задолженность по арендной плате за землю. КСП назвала 10 мероприятий по повышению эффективности сбора. Далее, с 2014 года было 54%, теперь 88% от доходов — долги. Нужно, чтобы прокуратура поставила вопрос о бездействии мэрии в отношении бюджетных процессов в городе.
В части имущественного налога с Пинус согласился председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. В то же время, по его мнению, для решения обозначенных ранее задач необходимы изменения на федеральном и региональных уровнях.
— Я поддерживаю позицию относительно налога на имущество физлиц, — говорит Салов. — Но это решение региональной власти. Поэтому мы сегодня рады более тесному взаимодействию с заксобранием Новосибирской области. Что касается долгов, то без них никак. У нас есть только один выход — это внесение изменений в Налоговый кодекс. Когда на уровне федерального правительства будет четкое понимание, что сегодня недофинансирование городов — это проблема системная. К сожалению, во время пресс-конференции президента ни один из журналистов этот вопрос не поднял. А это основной вопрос экономического устройства РФ сегодня.
Об уже упомянутом курсе на сближение в части межбюджетного взаимодействия говорят и руководители города, и области.
— Мы работаем над увеличением бюджета развития, сотрудничая с правительством Новосибирской области, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Город принимает активное участие в национальных проектах: «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». В 2020 году эта работа будет продолжена.
О повышенном внимании к областному центру заявил, выступая на сессии горсовета, и спикер заксобрания Андрей Шимкив.
— Наше взаимодействие внешне невидимое, но оно происходит, — заявил председатель областного парламента. — Нерешенных вопросов не останется. Мы прекрасно понимаем, что город Новосибирск — это наша столица. Мы всегда делали и будем делать все, чтобы наш город процветал.
Напомним, что решением сессии заксобрания, произошло перераспределение ряда налогов, собираемых в области в пользу муниципалитетов.
— Продолжаем реализацию стратегического подхода по повышению самостоятельности муниципальных бюджетов, — сказал на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Муниципальным образованиям передан единый налог по упрощенной системе налогообложения (10% по городским округам и 30% по муниципальным районам). Муниципальные бюджеты получат дополнительно 1,4 млрд рублей. Также мы дополнительно приняли решение о передаче единых нормативов по транспортному налогу бюджетам муниципальных образований (20% — городским округам и 45% — муниципальным районам). Объемы средств поступят в данные фонды муниципалитетов в количестве 700 млн рублей.
Напомним, по информации регионального парламента, расходная часть бюджета Новосибирской области выросла на 4,3 млрд рублей. Доходная часть бюджета 2020 года планируется в размере 176,1 млрд, расходы — 181,7 млрд, дефицит — 5,59 млрд. В бюджете 2021 года доходная и расходная части запланированы на уровне 175,8 млрд рублей, на 2022 год расходы и доходы планируются в сумме 183,3 млрд.
По информации горсовета Новосибирска, объем доходов бюджета города Новосибирска на 2020 год составляет 49,1 млрд, расходы — 50,3 млрд, дефицит — 1,2 млрд. На 2021 год бюджет запланирован в размере 51 млрд, на 2022 год — 49,9 млрд.
Фото: pixabay.com, автор- kschneider2991
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