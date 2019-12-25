«Экология – Новосибирск» заявила о готовности к работе в 2020 году

По результатам проведенных электронных аукционов подписаны контракты с ООО «Айсберг» и ООО «ПМК «АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ», сообщили в пресс-службе компании.

Данные компании будут обслуживать следующие районы Новосибирска: Заельцовский, Октябрьский, Кировский, Ленинский. В Новосибирской области – Новосибирский, Северный, Кыштовский, Ордынский, Искитимский, Барабинский, Куйбышевский, Здвинский, Каргатский, Убинский, Чулымский, Черепановский, Маслянинский, Сузунский, Коченевский районы и город Обь.

Операторы по транспортированию твердых коммунальных отходов на оставшуюся часть обслуживаемой территории определены согласно положению о закупке товаров, работ и услуг, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Договоры для оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов уже подписаны с ООО «СибирьЭкоТранспорт» (Болотнинский район), ИП Волкова ИА (Дзержинский, район города Новосибирска, Татарский, Венгеровский, Усть-Таркский, Чановский районы), ООО СК «Родник» (Калининский район города Новосибирска), ООО «Чистый город 2» (Тогучинский район).

Кроме того, заключены прямые договоры с подрядными организациями в районах Новосибирской области, например, с ООО «СЕРВИС-ЭКО» (Краснозерский, Кочковский и Доволенский районы).

Завершен процесс по заключению контрактов с ООО «СибЭСКО» и ООО «ЭкоСервис». Они осуществляют транспортирование отходов в Мошковском, Колыванском, Купинском, Чистоозерном районах, Советском и Центральном районах Новосибирска, Бердске и Кольцово.

Транспортирование отходов в Первомайском и Железнодорожном районах города Новосибирска и поселке Краснообск будет осуществлять МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство».

— Считаю, что договорная компания завершена вполне успешно, все районы области будут обслуживать надежные организации, — подчеркнула Лариса Анисимова генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск». — На сегодняшний день начались подготовительные работы. Например, ООО «Айсберг» оптимизирует маршруты в Заельцовском районе, тестируется новая спецтехника, по состоянию на 24.12.2019 установлено 589 новых евроконтейнеров в Ленинском и 226 – в Центральном районах города Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- mirceaianc