Подписание документов по банковским гарантиям для субъектов МСП стало доступно в ОНЛАЙН-офисе

Ранее такая процедура была возможна только на двух платформах – «СБИС» и «Контур.Диадок». Механизм подписания договоров по ЭЦП для клиентов простой. Достаточно войти в ОНЛАЙН-офис по почте и номеру телефона либо через «Госуслуги» и настроить ЭЦП на уполномоченное лицо (если подпись еще не настроена).

Банковские гарантии позволяют сформировать у контрагентов доверие к вашей компании, не отвлекать денежные средства из оборота и получать проценты от размещения высвобожденных средств на депозите.

Компании малого и среднего бизнеса могут получить в Банке «Левобережный» гарантии по госзакупкам до 10 млн рублей и гарантии при корректировке таможенной стоимости без документов и залога. Гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ выдаются через 20 минут после заявки.

Подача заявки возможна тендер-менеджером без участия руководителя компании. Бланк гарантии для согласования с бенефициаром клиент получает в момент подачи заявки, а подтверждение факта выдачи гарантии приходит в момент ее получения на почту бенефициара.

Получить консультацию по банковским гарантиям можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».

Подать заявку на банковскую гарантию.