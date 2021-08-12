Расширение банкоматной сети для клиентов Банка Акцепт!

Это не первый прецедент расширения банкоматной сети. В феврале снятие и внеснние средств без комиссии стало доступно в банкоматах Альфа-Банка.

Сейчас клиентам Банка Акцепт доступно более 4500 банкоматов «Открытия» в регионах присутствия. Из них более 1500 с функцией приема наличных.

Услуга доступна всем держателям карт Банка Акцепт.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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