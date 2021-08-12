Расширение банкоматной сети для клиентов Банка Акцепт!

Это не первый прецедент расширения банкоматной сети. В феврале снятие и внеснние средств без комиссии стало доступно в банкоматах Альфа-Банка.
Сейчас клиентам Банка Акцепт доступно более 4500 банкоматов «Открытия» в регионах присутствия. Из них более 1500 с функцией приема наличных.
Услуга доступна всем держателям карт Банка Акцепт.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото: freepik.com
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