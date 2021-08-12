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Отзыв мэра запустили, а дальше?

  • 12/08/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирска
Пока у инициаторов единого и чёткого видения дальнейшей жизни города нет.

Из собравшихся в центре микрорайона «Стрижи» около 2 тыс жителей Новосибирска (по подсчётам сотрудников правоохранительных органов), более тысячи, непосредственно зарегистрированных как участники, почти единогласно проголосовали «За» старт процедуры по отзыву мэра Новосибирска. Однако не обошлось и без исключений. Единственная участница, после бесполезных попыток получить у организаторов право выступить, голосовала «Против». В беседе с корреспондентом Infopro54, после завершения мероприятия, участница, представившаяся Еленой, пояснила, что, по её мнению, процедура отзыва должна быть реализована по другому сценарию.

Мы не самосуд должны устраивать, говорит Елена. Суд должен решить некомпетентен мэр, или ему мешают в работе. Должен пройти настоящий суд, как это положено в цивилизованном обществе, чтобы конкретно разобрали, что происходит в системе власти, кто виноват, кто коррупционер. Круто, что собрались, но нужно цивилизованно поступать. Будут 60 тыс подписей собирать. Сейчас, чтобы собрать тысячу человек, они (Организаторы Ред.) сколько собственных средств потратили? Это не «Единая Россия», не бюджет это ненормально, это должно государство обеспечивать.

По словам Елены, с мэрией Новосибирска она не связана, а на мероприятие пришла, чтобы высказать свою позицию.

Однако подавляющее большинство участников демонстрировали иные настроения.

Мэру я писала, что у нас муниципальная земля простаивает, депутаты не могут туда поставить новые детские городки, делится с изданием Татьяна Каминская, старшая по дому на ул. Каунасской. Сейчас они у нас заброшенные. Я много лет вожу свой дом на субботники туда, а нынче не пойдём, потому что всё заброшено. Я хочу, чтобы у нас был хороший мэр, чтобы он помогал. Наш Заельцовский район забросили напрочь. Вы посмотрите, какой позорный он стал. Городков не ставят, дороги безобразные.

Житель микрорайона «Аэропорт» Марина Серга на митинге «по разнарядке сверху» — по приглашению, поступившему от руководства ТОСа. Позицию против действующего городского руководства поддерживает.

Ничего не делается, особенно в Заельцовском районе, говорит собеседник редакции. Частный сектор стал вообще запущенным.

«Виновника торжества» мэра Новосибирска Анатолия Локтя на мероприятии не было, хотя, по словам организаторов, он был уведомлен о его проведении и приглашён выступить перед собравшимися. Уведомлена была и городская избирательная комиссия, представители которой присутствовали.

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Как сообщил по итогам голосования за старт процедуры снятия один из основных ее инициаторов — депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев (партия «Зелёные», в горсовете работает как независимый), инициативная группа намерена обратиться в муниципальную избирательную комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы, в котором будут указаны основания для отзыва мэра. После регистрации эта инициативная группа должна будет приступить к сбору подписей.

Хочу выразить вам слова благодарности за то, что мы делаем, обратился Украинцев со сцены к собравшимся. Этого никто ранее не делал в Российской Федерации. Это уникальное мероприятие, которое однозначно уже вошло в историю Новосибирска, Новосибирской области и всей России. Процедура сложная. Те, кто за ней с самого начала наблюдал, присоединялся и продолжает присоединяться, знают, насколько «грамотно» она прописана, что за неё даже никто никогда не брался. К сожалению, неэффективных управленцев много. Мы, новосибирцы, вынуждены умучиться от их непрофессионализма, отсутствия необходимой компетенции и слабости. Этому нужно положить конец.

В то же время, пока у основных участников процедуры отзыва нет общего видения, в какую сторону двигать политическую жизнь города дальше, и кого они видят в качестве потенциального нового градоначальника.

Что удастся собрать необходимые подписи, сомнений нет, говорит в комментарии Infopro54 ещё один из инициаторов отставки мэра — депутат Заксобрания Илья Поляков. Есть сомнения в другом. Соответствующая статья Устава города написана так, что можно двояко читать. Сейчас посмотрим, что скажет избирком. Но, на мой взгляд, чем бы всё не закончилось, это всё очень позитивно. Люди в большинстве своём «диванные политики», ноунеймы в сооцсетях. Но сегодня новосибирцы показали, что, если они чем-то недовольны, то готовы бороться за свои права.

Представитель «Партии роста» — исполнительный директор «Опоры России» по Новосибирской области Наталия Кошелева, заявившая о поддержке партией процедуры отзыва в день проведения акции, пока не готова озвучить кандидатуру потенциального главы города, которого готова поддержать. Об этом она сообщила в комментарии корреспонденту Infopro54. При этом, по словам собеседника редакции, не принципиально, будет ли следующий глава города избран жителями или назначен, что называется, сверху, о чём периодически появляются намёки в телеграмм-каналах, в том числе федеральных.

Когда в организацию, в коммерческую структуру берут управленца, он несёт ответственность за то, что делает, говорит Кошелева. Если управленец неэффективный, его убирают. Новосибирск заслужил эффективного управленца. В каком формате он будет работать как сити-менеджер или как избранный мэр другой вопрос. У нас есть риски и в одном, и в другом случае. Выиграем мы, когда сегодня запустим процесс снятия мэра, чтобы у претендентов на этот пост было понимание, что, если решим, что нас эффективность работы человека не устраивает, мы его снова уберём. Рычаги для этого должны быть. Как человек, много работающий с бизнесом, считаю, что управлять должны профессионалы.

Пока собеседник издания фамилии потенциальных профессионалов, которые могли бы, на её взгляд, в том или ином формате возглавить Новосибирск, не раскрывает.

Я знаю несколько достойных людей, говорит Наталия Кошелева. Думаю, что, когда мы сможем избавить город от неэффективного управления, обязательно будем с этими людьми взаимодействовать и поддерживать, чтобы они понимали, что, если они решат выдвигаться, то они будут поддержаны.

Более категорична одна из инициаторов отзыва руководитель реготделения партии «Новые люди», депутат Заксобрания Дарья Карасёва.

Мы счастливцы в том плане, что Новосибирск один из немногих регионов, где ещё остались прямые выборы мэра, говорит депутат в комментарии Infopro54. Наша партия выступает за то, чтобы прямые выборы были по всей стране. Мы подали законопроект о поправках в федеральный закон. Я общалась со сторонниками в других городах: они хотят напрямую выбирать мэра, а не ждать, пока пройдёт пять лет, и опять придёт новый такой же никакой, как и предыдущий, и будет творить, что попало.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоялись 8 сентября 2019 года. В них, по информации городской избирательной комиссии, приняли участие 241,8 тыс человек, из которых 123,3 тыс избирателей (50,2%) поддержали действовавшего главу города Анатолия Локтя. Он возглавляет Новосибирск второй срок.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : отзыв мэра инициативная группа избирательная комиссия


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