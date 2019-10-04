Мэрия выиграла суд о прекращении строительства рядом с лицеем «Надежда Сибири»

Мэрия города Новосибирска обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Новосибирской области с просьбой признать незаконным образование земельного участка площадью 4008 кв. м по адресу: ул. Советская, 57. Споры вокруг этого участка возле лицея № 22 «Надежда Сибири» длятся уже более года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В результате рассмотрения иска 3 октября судом в полном объёме удовлетворены требования мэрии и принято решение исключить из единого государственного реестра недвижимости запись о данном земельном участке. Принятое решение служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство на указанном земельном участке, — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Ростислав Нетисов