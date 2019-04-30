УБРиР предоставил сибирским горнякам кредитный лимит на 1,5 млрд рублей

В рамках лимита компания приобрела в лизинг два карьерных самосвала фирмы Komatsu на общую стоимость 154,5 млн рублей. Общий размер лизинговых сделок, заключенных с УБРиР, составил более 1 млрд рублей.

Приобретенная в лизинг техника работает в «Разрезе Кийзасский», «Разрезе Восточный» в Новосибирске, а также в «Разрезе Нерюнгринский» в Якутии и Кимкано-Сутарском ГОКе (Еврейский АО).

— Ключевыми критериями при работе с банком для нас являются не только выгодные условия кредитования, но и надежность банка, и возможность комплексного обслуживания. В лице ПАО КБ УБРиР мы увидели именно надежного финансового партнера, соответствующего всем нашим требованиям, и мы уже долгое время сохраняем тесные партнерские отношения, — рассказал руководитель «Современных горных технологий» Вячеслав Зырянов.

Банк сотрудничает с ООО «Современные горные технологии» с 2017 года, и объем сделок постоянно наращивается.

— Доверие столь крупного клиента для нас – очень важный этап в развитии корпоративного бизнеса в регионе. Уверена, что кредитный лимит – это не просто финансовая услуга, которая будет способствовать развитию предприятия, но и возможность для нас внести свой вклад в экономику региона, — отметила управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам Ольга Дрововозова.

ООО «Современные горные технологии» – одна из ведущих подрядных компаний по оказанию услуг при ведении открытых горных работ в России.

В 2018 году объем работ компании по экскавации и транспортировке горной массы на горнодобывающий предприятиях составил более 126 млн кубометров, объем бурения 2,7 млрд погонных метров, а взорванной горной массы более 51,7 млн кубометров.

Компания обладает штатом высококвалифицированных специалистов, имеет в распоряжении буровые станки для пневмоударного и вращательного бурения, внушительный автомобильный парк, а также большое количество приборов необходимых для качественного и безопасного ведения взрывных работ. Для перевозки взрывной массы используется специализированный автомобильный транспорт.

Фото предоставлено пресс-службой банка