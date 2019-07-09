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Подростку после тяжелой травмы необходимы деньги на лечение

Не хватает — 133 931 рубль.
  • 09/07/2019, 17:01
Подростку после тяжелой травмы необходимы деньги на лечение

Игорю Соболеву двенадцать лет. У него последствия черепно-мозговой травмы.

— Зимой 2016 года, катаясь на тюбинге с горки, сын врезался в столб и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Игоря на скорой увезли в детскую больницу и экстренно прооперировали. Состояние после операции было критическое, сын впал в кому. Потом, когда пришел в себя, не отвечал на вопросы, не реагировал ни на что, мог только подвигать левой рукой, — рассказывает мама Игоря Надежда Соболева.

В тяжелом состоянии Игоря перевезли на реанимобиле в больницу в Новосибирск. В полное, ясное сознание подросток пришел только через два месяца после травмы, после этого заново учился говорить и двигаться.

— Игорь прошел несколько курсов реабилитации. С каждым курсом ему становилось все лучше: сын научился вставать из положения сидя, ходить в ходунках, окреп. Но проблем еще очень много: у Игоря плохо работает правая рука, он не может сам стоять, есть проблемы с речью, — говорит Надежда.

По ее словам, врачи рекомендовали Игорю продолжить восстановительное лечение.

— У ребенка остаточные явления открытой черепно-мозговой травмы, он нуждается в проведении восстановительного лечения. Надеемся, Игорь сможет уверенно стоять самостоятельно, — подчеркивает невролог Центра новых медицинских технологий (Новосибирск) Оксана Тасенкова.

По данным Русфонда стоимость курсового лечения составляет 133 931 руб.  Мама Игоря не  может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить лечение мне не под силу: я вынуждена ухаживать за сыном, воспитываю его и семилетнюю дочку одна. Помогите мне, пожалуйста! — просит Надежда.

Помочь Игорю можно по ссылке.

Фото: из архива семьи

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