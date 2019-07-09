В Новосибирске определили нового ответственного за городское хозяйство

Курировать городское хозяйство будет глава Ленинского района Олег Клемешов, назначенный исполняющим обязанности заместителя мэра вместо Данияра Сафиуллина. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, об этом глава города Анатолий Локоть объявил во время аппаратного совещания в мэрии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, пока неизвестно, как долго предполагается работа Клемешова в статусе исполняющего обязанности мэра и кто в связи с этим станет исполнять обязанности главы Ленинского района.

— Мы еще не видели документы, — говорит собеседник издания. — Мэр должен принять соответствующие решения.

1995-2005

Олег Клемешов родился в 1970 году в Новосибирске. Закончил НГТУ по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства». В 1994 году устроился в муниципальное предприятие «Служба обеспечения горавтоэлектротранспорта», где сначала был мастером контактной сети. Затем стал начальником смены ремонтного цеха в Кировском трамвайном депо №4. Вгодах работал в Октябрьском трамвайном депо №3, где прошел путь от главного инженера до директора. В 2005 году был назначен директором МУП «Правобережное трамвайное депо», спустя два года возглавил филиал ГЭТ №5 «Правобережный трамвайный». В 2012 году стал первым замглавы администрации Ленинского района, 23 мая 2014 года занял кресло главы администрации.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин подал в отставку в конце июня, впоследствии выдвинувшись на пост главы города от партии «Родина». Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет участвовать в выборах от КПРФ.

Фото с сайта администрации Ленинского района Новосибирска