Подростку с ДЦП требуются деньги на лечение

— Дочка появилась на свет в сложных родах, испытала кислородное голодание, не закричала, сама дышать не могла. Три недели лежала в реанимации, дышала с помощью искусственной вентиляции легких, кормили ее через зонд. У Инги были двигательные нарушения, отсутствовал сосательный рефлекс. В год дочке поставили диагноз «детский церебральный паралич», — рассказывает мама Инги Ирина Мочалова.

По словам Ирины, девочку с рождения лечили в различных клиниках.

— После нескольких курсов в томском реабилитационном центре «Шаг вперед» Инга начала сидеть на коленях, ползать на четвереньках, ходить с опорой, а на улице – в ходунках. Томские врачи подобрали дочке индивидуальную программу лечения, которая помогла ей встать на ноги, — говорит Ирина.

Лечение необходимо продолжать.

— Для поддержания достигнутых результатов Инге необходимо продолжить реабилитационное лечение. Его цель – формирование силовой выносливости конечностей, стереотипа опоры и осанки, самостоятельного передвижения, развитие координации движения, равновесия, мелкой моторики, речевых навыков, — говорит невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова.

По данным Русфонда стоимость лечения составляет 175 360 рублей. Семья Инги не может самостоятельно собрать такую сумму и обращается за помощью.

— Лечение нужно продолжать. Но следующий курс оплатить мы сами не можем: я не работаю, так как нужен уход за дочерью, муж – пенсионер по состоянию здоровья. Прошу вас, помогите! — просит Ирина.

Помочь Инге можно по ссылке.

Фото из архива семьи