Новосибирские компании вошли в рейтинг ТехУспех- 2019

Четыре предприятия Новосибирской области вошли в национальный рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех— 2019», организованный РВК. Компании отмечены во всех трех категориях рейтинга: быстрорастущие — по темпам роста выручки; инновационные — компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также по объему экспорта.

Новосибирскую область в рейтинге представили: компания ООО «ФайберТрейд» (специализируется на разработке, производстве и поставке телекоммуникационного оборудования), НПФ «Гранч» (специализируется на разработке и производстве средств автоматизации, связи и безопасности для угледобывающей промышленности), ООО «Предприятие «Элтекс» (разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования), а также компания «Модульные Системы Торнадо» (разработчик и поставщик средств автоматизации, систем управления, программно-технических комплексов).

Как рассказали в РВК, принять участие в рейтинге «ТехУспех» могли частные высокотехнологичные компании не моложе 4 лет, демонстрирующие среднегодовой темп роста выручки не менее 10%-20% за последние 5 лет, и с объемом выручки за прошлый год от 100 млн до 30 млрд руб. Основной рейтинг формируется в каждой подкатегории участников: крупные компании с выручкой от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.; средние — с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.; малые — с выручкой до 800 млн руб.

В 2019 году в рейтинг вошло 110 компаний, их совокупная выручка достигла 220 млрд рублей.

— Анализ участников рейтинга показал, что активный рост продемонстрировали компании информационных технологий, а также промышленного оборудования и машиностроения – они составили 29% и 23% от общего количества компаний-участников рейтинга соответственно. Более 40% компаний «ТехУспеха» представляют регионы России. Основные инновационные региональные центры РФ — это Казань, Томск, Новосибирск, Пермь и Калуга, — подчеркнули в РВК.

Отмечается, что 55% участников рейтинга 2019 года — малые компании.

— Это может свидетельствовать о том, что малый бизнес становится все более высокотехнологичным, а инновационные стартапы — более жизнеспособными, — уверены в РВК.

Исследование показало, что каждая компания рейтинга в среднем тратит на инновации 17% своей выручки, а доля расходов на НИОКР занимает 14% от ежегодного оборота. При этом в сегменте средних и малых компаний по сравнению с 2018 годом наблюдается рост расходов на НИОКР. Для последних рост составил 20%, что говорит о том, что технологический бизнес стал активнее вкладываться в инновации с целью повышения качества продукции. В то же время, средняя доля таких расходов у крупного бизнеса снизились, что говорит о завершении цикла становления проектов стадии НИОКР в ряде крупных компаний.

Среди участников рейтинга 76% компаний активно ведут экспортную деятельность. Экспорт ведется как в ближнее зарубежье, так и в США, Китай и страны Северной Европы. По сравнению с прошлым годом существенно увеличилось количество компаний, экспортирующих свою продукцию на сложившиеся рынки технологически развитых стран.

В Национальном рейтинге российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2018», также было 4 новосибирские компании: изготовитель химических материалов АО «СКТБ «Катализатор» был на втором месте в категории топ-15 компаний по экспорту, машиностроительная компания АО«Тион Умный микроклимат» — в топ-15 организаций по темпам роста. Также в рейтинг входили IT компания ООО «СИБ» и производитель телекоммуникационного оборудования «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Фото: Юлия Данилова