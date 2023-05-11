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Подростку требуется курсовое лечение для восстановления после клещевого энцефалита

  • 11/05/2023, 12:31
Русфонд
Необходимо собрать — 231 132 рубля.

Вадику Затееву было восемь лет, когда во время прогулки в городском парке его укусил клещ. В больнице сразу ввели иммуноглобулин, но через две недели у ребенка поднялась температура, началась рвота, очень сильно болели руки, а потом парализовало половину тела. Тогда стало понятно, что это клещевой энцефалит.

— Вадик впал в кому, неделю был в реанимации. Ему в течение нескольких месяцев вводили сильнодействующие препараты для снижения боли. После выписки он снова учился сидеть, говорить, писать. Ходить сын не мог, начались проблемы с позвоночником и суставами. В прошлом году перенес две сложные операции на обеих ногах, после них кости и сосуды истончились, кровообращение нарушилось, — рассказывает мама Вадика Татьяна Затеева.

Мальчик начал передвигаться с помощью ходунков и специальных аппаратов, но ходить ему трудно, ноги постоянно болят.

— У Вадика остаточные явления клещевого энцефалита, а после операций на ногах возникли сосудистые нарушения и нарушение кровообращения. Благодаря лечению и использованию специальных ортезов и ходунков он начал ходить, но подволакивая одну ногу. Ребенок нуждается в продолжении восстановительного лечения. Цель реабилитационного курса – нормализовать мышечный тонус, улучшить походку, выработать навыки ходьбы с тростью, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 231 132 рубля. Семья Вадика не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Необходимо продолжать лечение, а оплатить его мы не можем – я на пенсии, зарплаты мужа нам не хватает. Помогите Вадику, пожалуйста! — просит Татьяна.

Помочь Вадику можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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