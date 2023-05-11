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В уставной капитал «Россетей» передали акции новосибирских компаний

  • 11/05/2023, 12:00
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В уставной капитал «Россетей» передали акции новосибирских компаний
В том числе 92,5 млн акций АО «Региональные электрические сети» (РЭС), которые государство получило в рамках процесса над экс-министром Михаилом Абызовым.

Указ о развитии «Россетей»

Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии ПАО «Федеральная сетевая компания — «Россети» (ФСК «Россети»). Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, правительство России передаст в уставной капитал компании госпакеты акций трех новосибирских компаний: АО «Энергетик», АО «Электромагистраль» и АО «Региональных электрических сетей» в порядке оплаты дополнительных акций.

— Принять предложение правительства РФ о внесении в качестве вклада Российской федерации в уставной капитал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — «Россети» (г. Москва) находящихся в федеральной собственности 107 667 обыкновенных акций АО «Энергетик» (рабочий поселок Краснообск Новосибирской области), 7 238 117 обыкновенных акций и 2 223 621 привилегированной акции АО «Электромагистраль» (г. Новосибирск), 92 519 161 обыкновенной акции АО «Региональные электрические сети» (г. Новосибирск) в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ПАО  «Федеральная сетевая компания — Россети» по закрытой подписке в связи с увеличением его уставного капитала, — говорится в указе.

Новосибирские компании

Согласно сайту АО «РЭС», ее уставный капитал разделен почти на 96,4 млн акций. Таким образом, в уставной капитал «Россетей» передан пакет, полностью соответствующий доле государства в РЭС. Согласно отчётности компании, с 1 сентября 2022 года она составляет 95,98% акций компании (остальное — у неназванных физических и юридических лиц).

Напомним, РЭС занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Новосибирской области, ее выручка за прошлый год достигла 17,5 млрд руб., прибыль — 801,6 млн руб.

История компании началась в августе 2003 года, когда восемь сетевых предприятий ОАО «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие — филиал «Электрические сети». Вместе с «Новосибирскэнерго» РЭС стала частью холдинга Ru-Com, где Михаил Абызов консолидировал свои активы после ухода из РАО ЕЭС. В октябре 2004 года предприятие было преобразовано в ЗАО «РЭС».

В 2012 году ЗАО «Региональные электрические сети» переименованы в ОАО «РЭС». Михаил Абызов в этом году был назначен министром по делам открытого правительства. Он пробыл в этой должности до 2018 года, когда этот пост был упразднен.

Генпрокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей

В марте 2019 года бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ. Следственным комитетом России (СКР) ему предъявлено обвинение по двум статьям УК — о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, Абызов в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО, правопреемник «Новосибирскэнерго») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) похитил у компаний 4 млрд руб.  и вывел их за рубеж. Свою вину Михаил Абызов не признал.

В прошлом году акции РЭС были обращены в доход государства — таким способом было исполнено решение суда о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд руб.

Редакция InfoPro54 направила запросы на комментарии в АО «РЭС» и аналитикам.

Помимо акций РЭС «Россети» получат находящиеся в собственности государства акции АО «Электромагистраль» и АО «Энергетик». В «Электромагистрали» по состоянию на конец 2022 года Росимуществу принадлежало 64,598%, еще 29,907% было у РЭС. Выручка «Электромагистрали» по итогам 2022 года составила около 1,4 млрд руб., чистый убыток — 136,4 млн руб.

АО «Энергетик», согласно его отчетности, ранее являлось ФГУП, реорганизация была проведена в феврале прошлого года, Росимуществу принадлежат 100% в капитале. По итогам прошлого года выручка этой компании составила почти 0,5 млрд рублей, прибыль — 2,88 млн руб.

Фото: pixabay.com, analogicus

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Энергетик Электромагистраль Россети АО «РЭС»


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