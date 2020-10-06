Подростку требуется курсовое лечение после травмы

В 2016 году Игорь получил тяжелую черепно- мозговую травму, которая полностью перевернула его жизнь.

— Зимой 2016 года – тогда мы жили в Горно-Алтайске – сын, катаясь на тюбинге с горки, врезался в столб и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Игоря на скорой увезли в местную детскую больницу и прооперировали. Состояние после операции было критическое, сын впал в кому. Его экстренно перевезли на реанимобиле в Новосибирск, — вспоминает мама Игоря Надежда Соболева.

По ее словам, Игорь пришел в сознание только через два месяца после травмы.

— После этого сын заново учился говорить и двигаться. Игорь прошел несколько курсов реабилитации. С помощью Русфонда мы лечились в новосибирском Центре семейной медицины. Спасибо всем, кто нам помог! Результаты очень хорошие: Игорь стал кратковременно стоять без поддержки, вставать со стула, делать полноценные шаги от опоры к опоре, увереннее работать правой рукой. Врачи говорят, что перспективы очень хорошие, рекомендуют продолжить восстановительное лечение, — рассказывает Надежда.

По словам невролога-реабилитолога Центра семейной медицины (Новосибирск) Оксаны Тасенковой, для коррекции последствий открытой черепно-мозговой травмы Игорь нуждается в продолжении восстановительного лечения.

— У ребенка большой реабилитационный потенциал. Цель лечения – снятие перенапряжения с мышц плечевого пояса, улучшение качества ходьбы, обучение самостоятельной ходьбе сначала с двумя тросточками, потом с одной тростью, — отметила она.

По данным Русфонда стоимость курсового лечения составляет 258 720 рублей. 43 тысячи рублей перечислено из средств, собранных для Прохора Черепанова. Необходимо собрать еще 215 720 рублей. Семья Игоря не в состоянии собрать самостоятельно такую сумму и поэтому просит помощи.

Помочь Игорю можно по ссылке.

Фото из архива семьи