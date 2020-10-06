«Эвалар» рвется в большую фарм-пятерку

Компания ЗАО «Эвалар» (Алтай) избрала средством своей рыночной экспансии расширение тематического позиционирования: к концу 2020 года она намерена нарастить производство лекарственных средств до паритетной доли с БАДами, витаминами и фитопродукцией — с тем, что, собственно говоря, и стало марочным эго компании в период ее становления. В данный момент доля лекарственных средств в товарной линейке «Эвалар» составляет 25%. В развитие этого направления в период 2019-2020 годов были вложены 5 млрд собственных средств.

— Летом 2019-го был запущен участок растительных лекарственных средств, в декабре 2019-го — участок синтетических средств, — поясняет начальник цеха лекарственных средств Сергей Чечулин. — Причем они принципиально разделены меж собой, ни оборудование, ни потоки никак не пересекаются. Перемещение персонала и оборудования между этими участками строжайше запрещено. Штат специалистов тоже целевым образом сформирован — под каждый из участков, без обмена.

Как отметил Сергей Чечулин, программа усиления лекарственной составляющей в ассортименте действует по сию пору — в октябре в финальной стадии оснащения находятся еще несколько участков цеха лекарственных средств.

— Это будет так называемое целевое оборудование — то есть спроектированное именно под эту продукцию, с максимумом технологической конкретики, — подчеркнул Сергей Чечулин. — Практику работы на приспособленном, неспециализированном оборудовании в такой сфере мы считаем сомнительной. Только профильное оборудование. Кстати, монтаж и настройка его сейчас идет под надзором германской стороны. В наши цеха немцы глядят через смартфоны на штативах — очно в этом году они приехать не могут. Это вынужденная уступка ковид-реальности.

Как отмечают специалисты «Эвалара», на ритм работы предприятия пандемия практически не повлияла — собственный, технологически обусловленный режим защиты настолько мало отличим от карантинного, что никакой разницы персонал не ощутил. Единственная зримая перемена — в маски теперь облачены и сотрудники, работающие на отгрузках. А о производственном профите от пандемии — о намерениях производить противоковидные препараты на «Эваларе» — высказываются осторожно: те разработки, что предлагаются к промышленному тиражированию в настоящий момент, имеют цену, которая стала бы убийственной для самой идеи народности и общедоступности, заложенной в марочную идеологию «Эвалара». Согласитесь, препарат с ценой 8-12 тысяч рублей от этого образа будет далек

— Думаю, наш действенный вклад в тему без потери марочного «я» — это иммуномодуляторы, иммуностимулирующие препараты, витамины и мультивитамины — комментирует Сергей Чечулин. — Ведь усиление иммунитета — это тоже средство противодействия пандемии.

И, конечно же, увеличение фармацевтической составляющей в портфеле пригодится «Эвалару» для торговой экспансии — бОльшая доля лекарственных средств позволит компании интенсивнее развивать фирменную аптечную сеть на таких лакомых, но жестких рынках, как новосибирский и московский (сейчас в Новосибирске есть 9 аптек «Эвалар», в Москве — 15, причем одна из них — максимально «центровая» — на Тверской). Это также позволит респектабельно отстроиться от «чисто БАДовских» соседей и соперников — ООО «Сибирское Здоровье» или ООО «Литовит». Примечательно, что эти компании свои стратегии строили на прямых продажах (формат, привычный для БАД-тематики, но вызывающий скепсис у многих со времен «Гербалайфа»), тогда как «Эвалар» изначально сделал ставку на более респектабельный аптечный прилавок. А теперь у «Эвалара» на такую самоподачу еще больше весомых прав. Как сообщили в пресс-службе компании, в ближайших планах фирмы — переместиться из большой десятки российской фарминдустрии в ее большую пятерку.

ЗАО «Эвалар» основано в 1991 году. Основатель — Лариса Прокопьева. В 1992 году предприятие получило патент на промышленную технологию переработки алтайского мумие, в 1994 году начат выпуск таблетированного препарата МКЦ «Анкир-Б», в 1995 году компания приступила к развитию аптечной сети, в 1998-м стала возделывать собственные плантации, говорится на сайте компании. Сегодня продукция «Эвалара» регистрируется и поставляется в 20 стран мира, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, Ближний Восток и Средиземноморье. Более 10% всех препаратов идут на экспорт, и «Эвалар» наращивает поставки, расширяя продуктовый ряд. С 2014 года компания открыла представительства в Майами, Париже и Братиславе. Идет активная работа на растущем рынке международных онлайн-продаж. Уже сегодня натуральные алтайские препараты можно купить в таких известных сетях, как Amazon.

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