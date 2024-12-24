Подведены итоги конкурса «Сильные духом неизвестные героини» в Новосибирске

Каждый вел свою битву

Великая Отечественная война — одна из самых героических страниц в истории нашей страны. Этот период стал настоящим испытанием для нашего народа, проверкой его жизнестойкости, выносливости и терпения.

В истории современных войн не было другого примера, когда одна из воюющих сторон, понесшая огромные потери, уже в годы войны начала решать задачи восстановления и развития промышленности, сельского хозяйства. Самоотверженный труд советских людей и их преданность Родине проявились в полной мере в эти суровые годы.

Великая Отечественная война затронула весь советский народ. Когда говорят о Победе, чаще всего вспоминают бойцов, сражавшихся на передовой. Однако миллионы женщин, подростков и стариков работали в тылу. Каждый вел свою битву: кто-то сутками стоял за станками, производя материалы для фронта, а кто-то трудился в поле, не жалея сил. Благодаря самоотверженному труду всего советского народа наши войска разгромили немецких захватчиков и дали достойный отпор фашизму.

Прошло 79 лет со Дня Победы. Согласно результатам многочисленных исследований, более трети российских школьников демонстрируют слабое знание истории своей страны. Они не могут правильно установить хронологические и причинно-следственные связи, а также испытывают трудности с пониманием истории Великой Отечественной войны.

Между тем историческая память является одним из важнейших духовно-нравственных аспектов патриотического воспитания молодежи. Поддержание интереса к истории в образовательной среде помогает молодому поколению выработать иммунитет к воздействию недружественной пропаганды.

Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин также рассказал о важности поискового движения в сохранении исторической памяти.

— Я где-то с 2011-2013 годов начал сам заниматься поисками. Тогда появился сайт «Подвиг народа». Я никогда и никому не отказывал в поиске, сам активно принимал участие в таких акциях. Например, на могиле моего дедушки имя и отчество поменяли местами. Но я нашел его могилу и съездил на нее со старшим сыном, — рассказал Бурдин.

Молодежь не нужно критиковать, ей нужно гордиться

К сожалению, изучение истории Великой Отечественной войны начинается только в старших классах. И дети, которые после девятого класса поступают в профессиональные учебные заведения, могут вообще ничего не знать о войне. Чтобы устранить этот пробел, новосибирцы запустили проект «Сильные духом неизвестные героини».

— Сколько бы лет не прошло, а подвиг героев, воинов-победителей всегда будет в наших сердцах. Сейчас эстафету памяти несут уже правнуки победителей, и наша эстафета отражается в названии проекта. Искать на пыльных «архивных полках» имена еще неизвестных героев и показывать их. Мы видим, как молодежь вовлекается в эти неизведанные вехи истории. Молодежь не нужно критиковать, ей нужно гордиться, — подчеркнула Ирина Кива, председатель правления НРОО «ПроДобро».

По ее словам, белым пятном в истории является вклад в Победу женщин-сибирячек. Благодаря проекту «Сильные духом неизвестные героини» школьники могут узнать и рассказать другим об этих героинях.

В проекте участвовали более 500 школьников 7-9 классов из Краснозерского, Кочковского, Ордынского районов и города Бердска.

Ключевым мероприятием стало проведение межрайонного конкурса, целью которого был сбор информации о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проходил в двух форматах:

командная работа — создание участниками небольшого историко-биографического фильма о подвигах землячек;

— создание участниками небольшого историко-биографического фильма о подвигах землячек; индивидуальная работа — подготовка презентации и публичного выступления.

«За партами сидели в пальто и телогрейках»

Финал конкурса прошел в «Музее боевой славы воинов-сибиряков» комплекса «Россия — Моя история», где были представлены несколько десятков лучших работ.

— Члены жюри предварительно выезжали в районы, изучали работы ребят. 21 декабря, еще раз посовещавшись, мы выбрали победителей, — рассказала Татьяна Санникова, руководитель комитета по образованию Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Третье место в групповом состязании заняли София Мирошник и Виктория Черепанова, представившие работу о Таисии Герасимовой «Пред именем твоим склоняем мы колени». Они рассказали о тяжелых военных годах, которые пришлось пережить героине.

— Главной трудностью тех лет был холод. Деревня лишилась мужчин, заготавливавших лес. Поэтому не заготовленные в срок сырые поленья просто не горели. Школа не отапливалась. За партами сидели в пальто и телогрейках, — рассказывают ребята.

Второе место в групповом конкурсе — у Александры Абдрахмановой, Елизаветы Богородской и Матвея Санникова с работой «Сильная духом женщина Полынская Ольга Ивановна».

— Ольга Ивановна работала фельдшером в эвакогоспитале №2485 в поселке за рекой Бердь. Госпиталь был построен до войны и на тот момент оборудован по последним медицинским требованиям. Сутки напролет Ольга Ивановна лечила раненных солдат, решала бытовые вопросы: то замок починить, то детей в школу отвезти на лошадях (которых она, к слову, очень сильно боялась), — рассказала школьникам дочь героини Ирина Васильевна.

Второе место также заняли Любовь Смирнова и Диана Уклеина с работой «Ленинградский набат». Они рассказали историю блокадницы Валентины Коваленко. Ей было три года, когда началась война.

— Я хорошо помню, что мы жили на Малой Охте, далеко от центра, в общежитии завода «Лентрублит», что в Зубовом переулке. Этот завод существует и поныне, вот только общежития и переулка давно уже нет. Папу своего я не помню: его забрали на финскую войну в июле 1939 года, а в декабре он уже погиб, оставив мою 29-летнюю маму, Елизавету Прокофьевну, вдовой с четырьмя детьми, — рассказала героиня.

Первое место — у Татьяны Аносовой, Татьяны Абросимовой, Марии Пилипович и Елизаветы Синкиной за проект «Сильные духом ордынские педагоги». Они рассказали о тяжелой судьбе земляков, которые выбрали профессию учителя.

Никакая депортация, никакая война не могут остановить движение жизни

Третье место в индивидуальном состязании заняла Ксения Кох с проектом «Учитель-мастер и творец. Жизненный путь Анны Ивановны Терещенко» — перу этой женщины принадлежит книга о развитии системы образования в родном районе.

— Хотелось рассказать о людях, которые отдавали все свои знания, умения подрастающему поколению, об обстоятельствах, условиях и возможностях получения образования. О страшных и трудных годах Великой Отечественной войны, когда дети 10-12 лет становились взрослыми и заменяли отцов и братьев, ушедших на фронт, — написала Анна Ивановна в своей книге «Народное образование в Краснозерском районе 1920-2008 гг.».

Второе место в этой категории получила Елизавета Попова с работой «Движение наперекор судьбе. Жизненный путь Генафефы Александровны Думрауф». Ученица проследила путь русской немки из западной части России до Сибири. О депортации Генафефа Александровна размышляла так: «Никакая депортация, никакая война не могут остановить движение жизни. Люди продолжают любить, рожать детей и мечтать о счастье и мире на земле».

Наконец, победу в конкурсе в индивидуальном зачете с докладом «Мать. Труженица. Героиня» одержала Анастасия Кузнецова. Девушка сняла цикл репортажей о различных женщинах деревни Букареево.