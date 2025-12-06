Поиск здесь...
Мобильные бомбоубежища могут появиться в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Вопрос о необходимости их создания в регионах страны подняло правительство РФ.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ о создании мобильных бомбоубежищ. В частности, в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны вносится следующее дополнение: «создание объектов гражданской обороны осуществляется путем … возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для обеспечения укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны».

Как уточняется в документе, возведение объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов, является относительно новым способом создания объектов гражданской обороны.

— В настоящее время этот способ может быть использован при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа, которые имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями, например в части мобильности (возможно менять место дислокации), многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории и использовании для укрытия небольшого количества личного состава наибольших работающих смен организаций, — подчеркивается в пояснительной записке.

На сегодняшний момент фонд защитных сооружений гражданской обороны РФ на 95% состоит из убежищ и противорадиационных укрытий, на которые …требуется больше средств по их содержанию, чем на заглубленные помещения, приспособленные для укрытия населения.

Росимущество отказывается от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске

Росимущество отказывается от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что Росимущество завершает вывод из федеральной казны бомбоубежищ Новосибирска, которые находились в федеральной собственности. В список сокращаемых, в частности, попали два законсервированных бомбоубежища, расположенных на территории микрорайона ОбьГЭС. Депутат горсовета Антон Бурмистров интересовался, можно ли их оставить. Он отмечал, что сейчас не время для того, чтобы отказываться от таких объектов. Начальник департамента ЧС Новосибирска Александр Ерохин пояснял, что объекты на ОбьГЭСе строились для эвакуации рабочей смены местного завода, но за 30 лет консервации пришли в полную негодность. Для восстановления только одного из них необходимы около 50 млн рублей: по факту объект придется сносить и строить заново. Представители МЧС отмечали, что у них также нет ресурсов для проведения такой работы.

По состоянию на 10 октября 2023 года на учете в Новосибирске находились 383 единицы ЗСГО различного типа, которые входят в муниципальный фонд, в том числе 240 убежищ, 1 противорадиационное укрытие и 142 укрытия.

— В рамках муниципальной программы мы проводим ремонт этих сооружений. В прошлом году на эти цели из бюджета выделены 30 млн рублей, в этом году также 30 млн, а в следующем 40 млн, так что к 2025 году мы все ЗСГО приведем в нормативное состояние, — рассказывал корреспонденту Infopro54 Александр Ерохин.

Он также напомнил, что в 2022 году в Новосибирске пересчитали все подвалы, в том числе в частном секторе. Чиновник пояснил Infopro54, что инвентаризации подверглась почти 41 тысяча единиц заглубленных помещений подземного пространства города общей площадью 4,7 млн кв. м. Расчетная вместимость всех укрытий составляет 4,7 млн человек, с учетом нормативных требований площади 0,6 кв. м на 1 человека укрываемого и 0,2 кв м на 1 человека — площадь вспомогательных помещений. С учетом указанных норм расчетная вместимость ЗППП составляет 3,9 млн человек. По словам Ерохина, ЗППП этой группы при необходимости могут быть приспособлены под защитные сооружения гражданской обороны.

В целом в департаменте ЧС мэрии отмечали, что Новосибирск обеспечен средствами коллективной защиты по установленным нормам для всех категорий населения.

Ранее редакция сообщала о том, что противогазы почти на 50 млн рублей закупают для Черепановского района Новосибирской области.

Фото freepik, автор: senivpetro.

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : СоцПост противогазы защита населения Бомбоубежища

