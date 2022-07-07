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Подведены итоги конкурса «Студенческий стартап»: 31 новосибирский студент получит по миллиону рублей

  • 07/07/2022, 10:59
новости образования
Подведены итоги первой очереди конкурса «Студенческий стартап» - 31 студент из Новосибирской области получит грант размером 1 миллион рублей!

5 июля 2022 года протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям был утвержден список проектов, представленных для финансирования по программе «Студенческий стартап». Всего экспертным жюри было рассмотрено 2,3 тысячи заявок студентов по всей России (из них от Новосибирской области поступило 62 заявки) и отобрано 650 победителей.

В списке победителей конкурса от Новосибирской области 19 проектов НГУ, 10 проектов НГТУ, по 1 проекту НГУЭУ и РАНХиГС (Сибирский филиал).

Далее с каждым победителем будет заключен договор и перечислены денежные средства на открытие своего стартапа – сделать это грантополучатель должен в течение года.

Победителей первой очереди конкурса поздравил Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства России:

«От молодых людей сейчас во многом зависит достижение поставленных Президентом целей – это обеспечение экономической безопасности и технологического суверенитета страны. Конкурс «Студенческий стартап» позволяет нам поддержать их бизнес-идеи, помочь вывести инновационные продукты на рынок и занять освободившиеся ниши. На первый этап конкурса поступило 2,3 тыс. заявок. Из них экспертное жюри отобрало 650 победителей. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности. Отмечу, за проектами в основном стоит не один студент, а целый коллектив единомышленников. Желаю ребятам успехов в раскрытии потенциала стартапов. Рассчитываем на их весомый вклад в обеспечение технологического суверенитета».

Один из победителей — студентка НГУ Татьяна Сайкина вместе с командой разработала прототип прибора для измерения плотности костной ткани.

«Наша команда очень рада победе! Но странное чувство — обычно победа это какой-то итог, завершение, а тут это самое начала длинного и ответственного пути. Благодаря поддержке мы гораздо смелее начинаем этот путь. Для меня выигрыш гранта это подтверждение того, что мы выбрали верное направление, и это очень важно».

Поздравляем победителей и напоминаем, что до 15 июля продолжается приём заявок на вторую очередь конкурса. Это отличная возможность для новых проектов и для тех, кто не нашел себя в списке победителей, попробовать снова. Всего в 2022 году грант 1 миллион рублей получит 1000 студентов. «Студенческий стартап» продолжается!

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Минобрнауки и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В 2022 году на конкурс из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей. Куратором конкурса в Новосибирской области является региональный представитель Фонда содействия инновациям — Новосибирский областной инновационный фонд.

Фото предоставлено — Новосибирским областным инновационным фондом

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Рубрики : Образование

Регионы: Сибирь

Теги : образование НГУ НГТУ


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