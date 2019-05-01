«ДЕНЬ СТРИЖА» в Новосибирском зоопарке

Для горожан и гостей Столицы Сибири, которым важна чистота и сохранность окружающей нас природы 5 мая 2019 года с 12.00 до 16.00 на территории Новосибирского зоопарка пройдёт невероятно трогательное и общественно-важное событие- день прилёта стрижей.

В программе:

Творческие выступления ведущих солистов Новосбирского детского театра мюзикла.

С нами на празднике будут звезды новосибирской оперы и эстрады:

Лауреат международных конкурсов, солистка НОВАТ Дарья Шувалова, Почётный артист НСО, Солист НОВАТ – Карен Мовсесян.

Программу проведёт известный ведущий Алексей Шипелкин.

Радость, позитив, песни, подарки и море солнечного настроения.

Гвоздём программы станет профессиональный мастер-класс по плетению гнёзд для птиц. Детишки смогут самостоятельно связать «домики» для пернатых, подписать их своими именами и с помощью волонтеров водрузить гнезда на деревья Зоопарка.

В завершении программы, в 15.30 к нам присоединится потрясающий Джазовый оркестр!!!

Только живой звук!!!

Возрастных ограничений нет.

Время мероприятия: 05.05.2019 с 12.00.

Организаторы мероприятия: Группа компаний «СТРИЖИ», Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило, Российская экологическая партия «Зелёные».

Фото: пресс-служба компании