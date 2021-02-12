Подводные камни госзакупок

Эксперты Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с экспертами Новосибирской торгово-промышленной палаты, провели семинар для предпринимателей, участвующих в государственных закупках.

На мероприятии участникам рассказали о различных видах мошенничеств в отношении поставщиков. Предложили практические рекомендации как распознать предложения мошенников. Эксперты вместе с участниками разобрали различные кейсы и в ближайшее время представят памятку для специалиста по закупкам. Подготовленный материал сформирован экспертами в результате совместной работы с правоохранительными органами и полностью учитывает официальную правовую оценку.

Запись семинара Вы можете посмотреть на страницах Инстаграм Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Новосибирской торгово-промышленной палаты.