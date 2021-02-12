В Новосибирской области определены площадки комплексного жилищного строительства

Три поселка определены в Новосибирской области как первоочередные для опережающего развития комплексных площадок жилищного строительства и обеспечения их инженерной инфраструктурой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Перед нами стоит очень масштабная задача – за 10 лет, с 2021 до 2030 года, ввести в эксплуатацию более 22,2 млн кв.м жилья. Для решения таких амбициозных планов необходимо не только стимулировать жилищное строительство и заниматься реализацией существующего задела жилья, но и параллельно вести работу по опережающему развитию комплексных площадок жилищного строительства, обеспечивая их инженерной инфраструктурой, — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его словам, первоочередными площадками для освоения станут поселок Клюквенный в Новосибирске площадью 183 га, и два поселка в Новосибирском районе – Тулинский (площадью 100 га) и Ложок (площадью 53 га). Затраты на инженерную инфраструктуру площадок составят порядка 6 млрд рублей, стоимость проектирования инженерной инфраструктуры – 303 млн рублей.

Территориями для освоения второй очереди станут Станционный сельсовет Новосибирского района площадью 244 га и ул. Радиостанция № 2 в Новосибирске (площадь 18 га).