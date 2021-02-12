На «Московской Бирже» зарегистрирована программа биржевых облигаций «СДЭК-Глобал». 12 февраля стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке облигаций. Размещение дебютного выпуска ценных бумаг запланировано на последнюю неделю февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе ООО «Юнисервис Капитал».

Отмечается, что сумма дебютного выпуска облигаций «СДЭК-Глобал» составляет 500 млн рублей. В качестве целей для привлечения инвестиций «СДЭК-Глобал» обозначает глобальное обновление IT-платформы обработки данных в 2021 году, в частности, увеличение мощностей и модернизация оборудования (серверов), обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.

Срок обращения облигаций выпуска составит 2190 дней (или 6 лет, т.е. 73 купонных периода). Запланирована ежемесячная выплата купонного дохода, ориентир по ставке купонного дохода – 8% годовых. Организатором программы и выпуска ценных бумаг выступает ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер – Банк «Левобережный» (ПАО).

В «Юнисервис Капитал» рассказали, что накануне размещения ценных бумаг будет проведено изучение рыночного спроса.

— Любой желающий получает возможность приобрести облигации на свой брокерский счет и ожидать прибыль от вложений, — уточнили в компании.

Генеральный директор «СДЭК-Глобал» Леонид Гольдорт подчеркнул, что запланированная модернизация IT позволит компании увеличить расчетную мощность оборудования с 1 до 10 млрд транзакций в год.

ООО «СДЭК-Глобал» – международная логистическая компания с 2 550 пунктами выдачи в 20 странах мира, 600 якорными городами, крупными хабами в Москве и Санкт-Петербурге. Компания обрабатывает более 250 тысяч отправлений ежедневно, занимает 2-е место по количеству посылок (после «Почты России») и является одним из крупнейших агентов Аэрофлот и S7.