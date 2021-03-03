Погода в Новосибирске на март 2021 — когда ждать тепла и солнца

Температура в первые дни марта в Новосибирской области поднимется значительно выше нормы, сообщают сервисы прогноза погоды. Во второй половине месяца придет потепление до плюсовых температур.

Дневная температура в Новосибирске в первую декаду марта будет колебаться от -8 градусов до -2. Во вторую неделю марта станет еще теплей.

5 марта ожидается снег, в остальные дни первой недели марта — небольшой снег.

Судя по прогнозу «Яндекс. Погоды» плюсовая температура в Новосибирске ожидается только в конце марта. Как обещают синоптики, уже в первой декаде апреля сибиряки смогут увидеть на термометре +8 градусов.

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:

снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;

принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе;

для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);

следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляемой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови;

ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает вследствие скопления большого количества людей;

отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;

водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;

при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.

Время развития реакции также варьирует: у кого-то она начинает развиваться на 1–2-й день бури, у кого-то — в ее пик, у некоторых — спустя определенное время после бури;

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.