Погода в Новосибирске на март 2021 — когда ждать тепла и солнца

Температура в первые дни марта в Новосибирской области поднимется значительно выше нормы, сообщают сервисы прогноза погоды. Во второй половине месяца придет потепление до плюсовых температур.
Дневная температура в Новосибирске в первую декаду марта будет колебаться от -8 градусов до -2. Во вторую неделю марта станет еще теплей.
5 марта ожидается снег, в остальные дни первой недели марта — небольшой снег.
Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:
Время развития реакции также варьирует: у кого-то она начинает развиваться на 1–2-й день бури, у кого-то — в ее пик, у некоторых — спустя определенное время после бури;
Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.
Фото: pixabay.com, автор- Leni_und_Tom
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