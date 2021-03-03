ВСК застраховала Новосибирский авиаремонтный завод на 36,5 млн рублей

В январе 2021 г. между Страховым Домом ВСК (САО «ВСК») и Новосибирским авиаремонтным заводом был заключен комплексный договор страхования. Страховая премия по договору составила 36,5 млн. руб. ВСК обеспечит юридическое лицо страховой защитой по авиакаско, имуществу и грузам, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Новосибирский авиаремонтный завод (АО «НАРЗ») — крупное промышленное предприятие по ремонту вертолетов разработки Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля. АО «НАРЗ» осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки Ми. Завод входит в холдинг «Вертолёты России» — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России (является частью госкорпорации Ростех).