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Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

Поводом для внедрения новой системы мониторинга погодных условий послужили фейки о 70-градусных морозах в Алтайском крае.
  • 07/06/2019, 15:07
Автор: Евгения Серёгина
Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту
В регионах Сибири началось внедрение аналога европейской карты опасности «Meteoalarm».

С июня на территории России запускается новая система контроля погодных условий. Она предусматривает оповещение местных администраций, специалистов МЧС и других профильных служб о возможных опасностях, связанных с погодными условиями в данной местности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— Метеорологи всего мира отмечают большую частоту экстремальных явлений погоды,  говорит Лапчик.  Есть проблема своевременного доведения информации о возможных природных рисках до людей, организаций, органов власти. И эта проблема начала решаться с использованием современных технических средств, в том числе Интернета. В Европе уже существует карта опасности «Meteoalarm».

Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

На карте «Meteoalarm», продемонстрированной начальником управления Гидрометцентра, каждый уровень опасности обозначен определенным цветом, а опасные явления, ожидаемые на той или иной местности, специальными значками. В частности, регионы с наибольшей опасностью обозначены красным цветом, где опасностей не ожидается  зеленым, а районы, ситуация в которых может привести к нарушению жизнедеятельности, — желтым. На карте Сибирского федерального округа красным цветом сейчас отмечен Забайкальский край —  с повышенной пожароопасностью и аномально жаркой погодой.

— С июня управление Росгидромета на территории РФ вовлечено в работу по внедрению аналогичной системы российской разработки в нашей стране,  рассказывает Лапчик.  Специалисты оперативно отправляют информацию в органы власти, МЧС по своей территории.

По словам начальника управления, данная система позволяет получить информацию о возможных на протяжении ближайших 24 часов погодных рисках на той или иной территории. В случае же, если где-то происходит резкое изменение погодных условий, специалист-синоптик оперативно меняет цвет опасности региона и отсылает обновленную информацию в органы власти и силовые структуры.

В чуть более дальней перспективе практически выстроенная система онлайн-мониторинга предполагает несколько новых направлений развития. Во-первых, это мобильное приложение, доступное всем гражданам, желающим узнать о погодных условиях в регионе, где они находятся или куда запланировали поездки. Второе направление  это объединение российского ресурса с европейским. Оно рассчитано на европейских туристов или людей, совершающих деловые поездки в Россию и наоборот.

Одним из поводов для внедрения данной системы в нашей стране послужили, по словам Лапчик, несколько фейковых новостей о грядущих погодных аномалиях.

 Пару лет назад был запущен фейк о том, что в Алтайском крае ожидаются 60-70-градусные морозы,  рассказывает Анна Лапчик.  Эта информация пошла в администрации, они стали тут же звонить в Гидрометцентр и уточнять —  правда ли это или нет. Кто-то проник в систему доведения информации. В администрациях не могли понять, что им делать. Для них ситуация с такими морозами  это крах и катастрофа. Потом мы должны были объясняться, что произошло.

В то же время даже с внедрением новой системы, по словам Анны Лапчик, риск проникновения в нее извне — с соответствующими сбоями — остается.

 Поэтому новая системы не будет заменять обычную, выработанную нами совместно с органами власти за много лет,  говорит начальник управления.  При составлении штормового предупреждения его текст передается телефонограммой под подпись большому числу потребителей, в том числе нашим структурам, которые несут ответственность за принятие каких-то мер для того, чтобы минимизировать ущерб. Эта система остается. Новая система  дополнительная. Она не замещает все остальные.

Согласно данным системы, Новосибирская область на предстоящие сутки отмечена оранжевым цветом, что означает вероятность стихийных бедствий с нанесением ущерба.

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