Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

С июня на территории России запускается новая система контроля погодных условий. Она предусматривает оповещение местных администраций, специалистов МЧС и других профильных служб о возможных опасностях, связанных с погодными условиями в данной местности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— Метеорологи всего мира отмечают большую частоту экстремальных явлений погоды, — говорит Лапчик. — Есть проблема своевременного доведения информации о возможных природных рисках до людей, организаций, органов власти. И эта проблема начала решаться с использованием современных технических средств, в том числе Интернета. В Европе уже существует карта опасности «Meteoalarm».

На карте «Meteoalarm», продемонстрированной начальником управления Гидрометцентра, каждый уровень опасности обозначен определенным цветом, а опасные явления, ожидаемые на той или иной местности, —специальными значками. В частности, регионы с наибольшей опасностью обозначены красным цветом, где опасностей не ожидается — зеленым, а районы, ситуация в которых может привести к нарушению жизнедеятельности, — желтым. На карте Сибирского федерального округа красным цветом сейчас отмечен Забайкальский край — с повышенной пожароопасностью и аномально жаркой погодой.

— С июня управление Росгидромета на территории РФ вовлечено в работу по внедрению аналогичной системы российской разработки в нашей стране, — рассказывает Лапчик. — Специалисты оперативно отправляют информацию в органы власти, МЧС по своей территории.

По словам начальника управления, данная система позволяет получить информацию о возможных на протяжении ближайших 24 часов погодных рисках на той или иной территории. В случае же, если где-то происходит резкое изменение погодных условий, специалист-синоптик оперативно меняет цвет опасности региона и отсылает обновленную информацию в органы власти и силовые структуры.

В чуть более дальней перспективе практически выстроенная система онлайн-мониторинга предполагает несколько новых направлений развития. Во-первых, это мобильное приложение, доступное всем гражданам, желающим узнать о погодных условиях в регионе, где они находятся или куда запланировали поездки. Второе направление — это объединение российского ресурса с европейским. Оно рассчитано на европейских туристов или людей, совершающих деловые поездки в Россию и наоборот.

Одним из поводов для внедрения данной системы в нашей стране послужили, по словам Лапчик, несколько фейковых новостей о грядущих погодных аномалиях.

— Пару лет назад был запущен фейк о том, что в Алтайском крае ожидаются 60-70-градусные морозы, — рассказывает Анна Лапчик. — Эта информация пошла в администрации, они стали тут же звонить в Гидрометцентр и уточнять — правда ли это или нет. Кто-то проник в систему доведения информации. В администрациях не могли понять, что им делать. Для них ситуация с такими морозами — это крах и катастрофа. Потом мы должны были объясняться, что произошло.

В то же время даже с внедрением новой системы, по словам Анны Лапчик, риск проникновения в нее извне — с соответствующими сбоями — остается.

— Поэтому новая системы не будет заменять обычную, выработанную нами совместно с органами власти за много лет, — говорит начальник управления. — При составлении штормового предупреждения его текст передается телефонограммой под подпись большому числу потребителей, в том числе нашим структурам, которые несут ответственность за принятие каких-то мер для того, чтобы минимизировать ущерб. Эта система остается. Новая система — дополнительная. Она не замещает все остальные.

Согласно данным системы, Новосибирская область на предстоящие сутки отмечена оранжевым цветом, что означает вероятность стихийных бедствий с нанесением ущерба.

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