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214-ФЗ скорректирует программу подготовки в профильных вузах

В такой ситуации архитектурное градостроительное направление может скатиться до ситуации 50-60 годов.
  • 07/06/2019, 15:01
Автор: Юлия Данилова
214-ФЗ скорректирует программу подготовки в профильных вузах
Университетам придется заняться перепроектированием образовательных программ.

— В настоящее время совет ректоров Новосибирской области готовит аналитическую записку губернатору региона для внесения на рассмотрение в группу госсовета «Высшее образование». Один из лейтмотивов этой записки — программа «#Кадры54». До сегодняшнего заседания тональность доклада была оптимистичной. Сейчас я тональность понижу до умеренно оптимистичной в плане кадров, — констатировала, выступая на заседании Ассоциации НП «Региональный деловой клуб строителей», ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры» (НГУАДИ) Наталья Багрова.

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С учетом ситуации, которая сейчас формируется на строительном рынке в связи с внедрением с 1 июля новых статей 214-ФЗ, у нее, как у эксперта, вызывает опасение стагнация рынка проектных услуг.

— Есть опасение, что в новых отношениях банков и застройщиков чрезвычайную популярность приобретут проекты повторного применения. В такой ситуации архитектурное градостроительное направление может скатиться до ситуации 50-60 годов, когда архитекторы в СССР занимались привязками готовых проектов, — говорит Багрова.

По ее оценкам, в среднесрочной перспективе 2-3 лет на это отреагирует рынок образовательных услуг. Активизируется западный дрейф специалистов из Сибири, которые поедут не только за зарплатой, но и за интересной работой. Для архитектора это критично.

— Что касается долгосрочного тренда, то сейчас мы, конечно, займемся перепроектированием образовательных программ. Будем резко поляризовать две профессии: архитектор, занимающийся адаптацией, привязкой, модернизацией и приспособлением проекта, и дизайнер, который будет выполнять тюнинг объекта под конкретного заказчика. Этот тренд у нас уже сформировался, но, скорее всего, теперь будет расти каталитически, — констатировала ректор НГУАДИ.

Аналитическую записку Совет ректоров Новосибирской области планирует обсудить 10 июня. После этого она будет направлена губернатору.

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