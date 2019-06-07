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Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Регион сохранил 19 место.
  • 07/06/2019, 15:10
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

На XXIII Петербургском международном экономическом форуме озвучены результаты очередного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Новосибирская область осталась в топ-20, и по-прежнему занимает 19 место.

— Рейтинг соревновательный, и даже для того, чтобы просто «оставить» за собой место, нужно «очень быстро бежать». Очевидно, весь минувший год мы «бежали» достаточно быстро и не позволили другим регионам нас обогнать. Будем стремиться к лучшему результату и к более высоким позициям, — цитирует пресс-служба правительства области губернатора Андрея Травникова.

Как и в прошлом году, в рейтинг-2019 кроме Новосибирской области не вошел ни один сибирский регион. В 2017 году область находилась на 27 месте. В целом по России наиболее значительное изменение в рейтинге продемонстрировала Новгородская область (+15 позиций) 14 место, Смоленская область — (+11) 20 место и Республика Башкортостан —  (+7) 16 место.

Новосибирская область поднялась на 19 место в рейтинге АСИ

В формировании рейтинга приняли участие около 400 тыс предпринимателей из всех регионов России. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, говорится на сайте куратора проекта — «Агентство стратегических инициатив».

Фото Ольги Лисиенко

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