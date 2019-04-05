Погрузка на ЗСЖД в I квартале 2019 года выросла на 1,8%

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – марте 2019 года составила 78,6 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В пресс-службе отметили, что основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили с начала года в объеме 60,4 млн тонн, что на 0,2% больше, чем в январе – марте 2018 года.

Также на Западно-Сибирской железной дороге за три месяца текущего года также погружено: зерна и продуктов перемола – 1,7 млн тонн (на 84,6% больше, чем в январе – марте 2018 года), в том числе зерна – 1,3 млн тонн (в 2,2 раза больше), продуктов перемола – 398,5 тыс. тонн (+23,1%), железной и марганцевой руды – 2,3 млн тонн (+10,7%), нефти и нефтепродуктов – около 5 млн тонн (+6%), черных металлов – 1,8 млн тонн (+3,5%). строительных грузов – 1,8 млн тонн (+3,9%), а также кокса – 1,7 млн тонн (+0,4%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 74,4 млрд тарифных тонно-км (+0,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 93,1 млрд тонно-км (+0,6%).

Погрузка в марте 2019 года, по оперативным данным, на магистрали составила 28,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем в марте прошлого года. Грузооборот за март составил 26,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 33,4 млрд тонно-км.

Фото: Gensa Gensa