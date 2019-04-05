ГК «ВИС» и ОРКК предлагают совместно развивать новосибирский трамвай

О возможных вариантах сотрудничества исполнительный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, «Роскосмос») Дмитрий Сыров рассказал в рамках форума «Городские технологии». Он отметил, что сегодня в транспортной системе России работают около 8 тысяч вагонов, из них 51% — произведен на ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова» (входит в «Роскосмос»). При этом большая часть работающих в этой сфере предприятий является муниципальной, 90% из них генерируют убытки, субсидируются муниципалитетами. Кроме того, у 5,6 тысячи вагонов уже выработан ресурс эксплуатации, а 25% парка находятся в ремонте.

— Обновление трамвайного парка требует больших финансовых вложений. Основной механизм для решения этого вопроса — концессия или государственно-частное партнерство, — добавил Сыров.

Содокладчиком представителя ОРКК выступил заместитель генерального директора — руководитель департамента стратегических проектов и программ ООО «Первая концессионная компания» (ПКК, входит в ГК «ВИС») Алан Бугулов.

По его оценкам, концессионное соглашение — самый оптимальный механизм реализации такого проекта, так как оно позволяет не нагружать бюджет — основное финансирование ложится на инвестора. В качестве примера он привел концессионный проект на электротранспорте, которые реализуется в Санкт-Петербурге. В рамках соглашения в него планировалось вложить 11 млрд рублей: строительство новых путей, закупка подвижного состава, строительство депо, эксплуатация. Капитальный грант муниципалитета составил 1,3 млрд, остальные средства привлекал инвестор. По соглашению с первого по последний год эксплуатации из бюджета концессионеру также идет компенсация недополученной выручки за льготные категории граждан и за безбилетников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что город знаком с Группой «ВИС», которая уже реализует в Новосибирске много крупных проектов. Он поручил заместителям детально проработать этот вопрос.

— Около года мы работали с инвестиционным предложением другой компании. Нас не устроили условия, которые они предлагали, но это время потрачено не зря. У нас уже сформирован пакет наших предложений, и мы можем вам его предоставить для дальнейшей работы, — отметил мэр. — У нас есть два трамвайных кольца в городе, стоит задача по строительству новых линий. Мы крайне заинтересованы в развитии электротранспорта.

Начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько отметил, что на следующей неделе в городе планирует работать исполнительный директор ОРКК Роман Новиков. У него намечена встреча с вице-мэром Данияром Сафиуллиным. Анатолий Локоть подчеркнул, что в этой встрече обязательно должны принять участие представители ГК «ВИС», так как проект требует участия финансового партнера и тщательной комплексной проработки со стороны концессионера.

Напомним, дочерние компании ГК «ВИС» строят в Новосибирске четвертый мост, 7 поликлиник, а также занимаются утилизацией ТКО и планируют возвести два мусоросортировочных завода.

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