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ГК «ВИС» и ОРКК предлагают совместно развивать новосибирский трамвай

В качестве ориентира партнеры предлагают изучить опыт реализации подобного проекта в Санкт-Петербурге.
  • 05/04/2019, 18:00
Автор: Юлия Данилова
ГК «ВИС» и ОРКК предлагают совместно развивать новосибирский трамвай
У города уже сформирован пакет предложений для инвестора, заинтересованного вложить средства в развитие электротранспорта.

О возможных вариантах сотрудничества исполнительный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, «Роскосмос») Дмитрий Сыров рассказал в рамках форума «Городские технологии». Он отметил, что сегодня в транспортной системе России работают около 8 тысяч вагонов, из них 51% — произведен на ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова» (входит в «Роскосмос»). При этом большая часть работающих в этой сфере предприятий является муниципальной, 90% из них генерируют убытки, субсидируются муниципалитетами. Кроме того, у 5,6 тысячи вагонов уже выработан ресурс эксплуатации, а 25% парка находятся в ремонте.

— Обновление трамвайного парка требует больших финансовых вложений. Основной механизм для решения этого вопроса — концессия или государственно-частное партнерство, — добавил Сыров.

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Содокладчиком представителя ОРКК выступил заместитель генерального директора — руководитель департамента стратегических проектов и программ ООО «Первая концессионная компания» (ПКК, входит в ГК «ВИС») Алан Бугулов.

По его оценкам, концессионное соглашение — самый оптимальный механизм реализации такого проекта, так как оно позволяет не нагружать бюджет — основное финансирование ложится на инвестора. В качестве примера он привел концессионный проект на электротранспорте, которые реализуется в Санкт-Петербурге. В рамках соглашения в него планировалось вложить 11 млрд рублей: строительство новых путей, закупка подвижного состава, строительство депо, эксплуатация. Капитальный грант муниципалитета составил 1,3 млрд, остальные средства привлекал инвестор. По соглашению с первого по последний год эксплуатации из бюджета концессионеру также идет компенсация недополученной выручки за льготные категории граждан и за безбилетников.

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— Сегодня в рамках законодательства для инвестора здесь складывается не совсем хорошая ситуация. Публичная сторона заключает концессионное соглашение, к тому же нужно в соответствии с законом выбрать единого перевозчика. Не всегда концессионер одновременно является оператором. Этот вопрос можно прописать в концессии как особое обстоятельство, так сделали в Санкт-Петербурге, — пояснил он. — Кроме того, банки не очень охотно участвуют в сделках, если в качестве публичной стороны выступает муниципалитет. Для решения этого вопроса в качестве публичной стороны также может выступить регион, который гарантирует сделку своими финансовыми ресурсами. Если город и регион заинтересованы в нашем предложении, то мы готовы узнать все ваши пожелания, упаковать все в финансово-экономическую модель, совместно определиться с капитальным грантом и размером капзатрат, чтобы плата концедента была для вас комфортной, сделать коммерческое предложение, подготовить частную концессионую инициативу, которую можно выставить на торги. Если альтернативных заявок не будет, то мы готовы подписать концессионное соглашение.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что город знаком с Группой «ВИС», которая уже реализует в Новосибирске много крупных проектов. Он поручил заместителям детально проработать этот вопрос.

— Около года мы работали с инвестиционным предложением другой компании. Нас не устроили условия, которые они предлагали, но это время потрачено не зря. У нас уже сформирован пакет наших предложений, и мы можем вам его предоставить для дальнейшей работы, — отметил мэр. — У нас есть два трамвайных кольца в городе, стоит задача по строительству новых линий. Мы крайне заинтересованы в развитии электротранспорта.

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Начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько отметил, что на следующей неделе в городе планирует работать исполнительный директор ОРКК Роман Новиков. У него намечена встреча с вице-мэром Данияром Сафиуллиным. Анатолий Локоть подчеркнул, что в этой встрече обязательно должны принять участие представители ГК «ВИС», так как проект требует участия финансового партнера и тщательной комплексной проработки со стороны концессионера.

Напомним, дочерние компании ГК «ВИС» строят в Новосибирске четвертый мост, 7 поликлиник, а также занимаются утилизацией ТКО и планируют возвести два мусоросортировочных завода.

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