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ПИК и ЛСР смогут получить разрешение достраивать объекты по старым правилам

Окончательный список системообразующих застройщиков будет сформирован Минстроем РФ в середине апреля.
  • 05/04/2019, 16:20
ПИК и ЛСР смогут получить разрешение достраивать объекты по старым правилам

Крупнейшие застройщики ПИК и «Группа ЛСР» могут попасть в список системообразующих застройщиков. Для таких компаний существует возможность достройки по старым правилам даже объектов, которые будут готовы менее чем на 30%, сообщают «Ведомости».

Как отмечается, системообразующие строительные компании могут получить послабления при переходе с 1 июля на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Список таких застройщиков должно подготовить в апреле Министерство строительства и ЖКХ.

Как уточняет издание со ссылкой на источник в Минстрое, статус системообразующего девелопера присваивается организациям, которые соответствуют как минимум двум условиям: реализация проектов минимум в пяти регионах и объём текущего строительства не менее 1 миллиона м². Вице-премьер Виталий Мутко потребовал ввести третий критерий для компаний, претендующих на статус системообразующего девелопера – это публичность. Пока только два девелопера соответствуют этим требованиям. Это ГК ПИК и Группа ЛСР. Первый по итогам 2018 года ввел свыше 1,7 млн кв. м жилья, реализовал жилую недвижимость совокупной площадью 1,94 млн, и сегодня работает в десяти регионах, планируя в ближайшее будущее охватить франшизой не только территорию России, но ближнее и дальнее зарубежье. Что касается Группы ЛСР, то она по итогам прошлого года ввела свыше 1 млн кв. м жилья и заняла по этому показателю второе место в РФ после ПИК.

Именно этим компаниям будет позволено достраивать объекты без перехода на эскроу-счета при готовности от 10%. Остальные застройщики смогут работать по старым правилам на объектах с готовностью не менее 30% и с количеством заключённых ДДУ не менее 10%.

Также на льготы при переходе на новую систему финансирования могут рассчитывать компании, берущие на себя достройку чужих проблемных объектов, выполняющие комплексное освоение территорий и возводящие социальные объекты.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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