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Погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД по итогам 2018 года выросла почти на четверть

Погруженное количество грузов стало абсолютным рекордом за последние 25 лет.
  • 10/01/2019, 11:44
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По оперативным данным, погрузка в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – декабре 2018 года составила 25 млн тонн грузов, что на 24,8% больше, чем в 2017 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— Погруженное количество грузов стало абсолютным рекордом за последнюю четверть века, — отметили специалисты ЗСЖД.

Так, в Новосибирском регионе ЗСЖД в прошлом году погружено: каменного угля – 14,6 млн тонн (на 41,1% больше, чем в январе – декабре 2017 года), строительных грузов – 4,8 млн тонн (+5,5%), нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (+8%), грузов в контейнерах – 1,23 млн тонн (+21%), зерна – 281,4 тыс. тонн (+83,8%), а также продуктов перемола – 98,6 тыс. тонн (+24,1%).

Фото: Tatiana Bulyonkova

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