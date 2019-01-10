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Роскомнадзор назвал федеральные трассы с лучшей и худшей мобильной связью

Дороги Сибири в числе худших.
  • 10/01/2019, 12:29
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Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 магистральных автодорог федерального значения за 4 квартал 2018 года, сообщили в пресс-службе ведомства. https://rkn.gov.ru/communication/p545/

Согласно исследованию, полное (100%) покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано на 18 дорогах (М1 «Беларусь», А-132, М2 «Крым», М3 «Украина», М4 «Дон», Р-22 «Каспий», М10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-180 «Нарва», А-270, А-260, А-280, А-290, А-147, Р-217 «Кавказ», А-310, А-320, Р-254 «Иртыш»).

При этом 100-процентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на десяти автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-180 «Нарва», А-270, А-280, А-290, А-147, А-310, Р-254 «Иртыш».

Худшее покрытие остается на трассах А-360 «Лена» (ПАО «МТС» — 67,2%, ПАО «МегаФон» — 81,2%, ПАО «ВымпелКом» — 27,9%, ООО «Т2 Мобайл» — 3,9%), Р-256 «Чуйский тракт» (ПАО «МТС» — 70,8%, ПАО «МегаФон» — 67,8%, ПАО «ВымпелКом» — 76,9%, ООО «Т2 Мобайл» — 53,5%) и Р-257 «Енисей» (ПАО «МТС» — 60%, ПАО «МегаФон» — 66,3%, ПАО «ВымпелКом» — 53,6%, ООО «Т2 Мобайл» — 68,8%).

Фото: JOBAfunky

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