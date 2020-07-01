Пока корректировки в Конституцию поддерживают более 70% голосовавших

Избирательная комиссия Новосибирской области озвучила предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. По данным председателя облизбиркома Ольги Благо, всего в голосовании приняли участие около миллиона человек. На момент брифинга (в 22:30) были обработаны 12,2% (246 штук) протоколов из различных районов Новосибирской области и областного центра, и шло постоянное обновление. Как следует из уже обработанных бюллетеней, за поправки в Конституцию проголосовали 70,7% жителей региона, против — 28,2%. Явка на момент подготовки материала еще подсчитана не была.

Более корректную информацию в избиркоме и правительстве области озвучат 2 июля на совместном брифинге Ольга Благо и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— В целом, все участники оценивают кампанию как спокойную, ровную, без нарушений всех процедур, — комментирует итоги голосования Ольга Благо. — Это особое, уникальное событие, которое нельзя сравнивать ни с какой избирательной кампанией в Новосибирской области.

Всего на территории региона действовали 2012 избирательных участков. К моменту начала кампании были зарегистрированы 2,1 млн граждан с правом голоса. По предварительным данным — 106 тысяч избирателей проголосовали вне помещения для голосования.

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